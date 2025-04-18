申請30類重大傷病核定免跑一趟！「健保快易通App」也可下載了

▲健保署宣布便民措施。（圖／健保署提供，下同）

生活中心／綜合報導

衛福部健保署為減輕重病民眾長期治療之經濟負擔，共訂有30類重大傷病，因該類疾病就醫時，可免收部分負擔。健保署今日表示，若罹患重大傷病經申請由健保署核定通過，需要紙本核定通知書時，現行已可透過健保快易通APP下載，不用再親自跑一趟，省時又便利。

健保署說明，民眾若經醫師診治屬全民健康保險公告之重大傷病，可以請醫療院所代為申請、或自行檢具相關資料等，向健保署申請重大傷病身分。經核定通過，除第六類慢性精神病外，皆直接註記於健保卡內。

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為提供便民服務，健保署自去年12月起於健保快易通APP新增重大傷病專區，除原有查詢重大傷病申請進度、有效期限外，新增下載本人效期內之重大傷病核定通知書功能。民眾可自行下載列印使用，其效力與臨櫃申請核定通知書相同。

健保署表示，若民眾想知道更多重大傷病申請或相關資訊，請至健保署全球資訊網的「重大傷病專區」瀏覽，或撥打健保署諮詢專線︰0800-030-598，手機請改撥02-4128-678洽詢。

相關步驟說明如下：

一、登入全民健保快易通APP

二、點選下方【醫療查詢】圖示，往下找到【重大傷病進度】並登入

三、進入【重大傷病證明】，點選【重大傷病證明】後，點選【查詢】。

四、找到欲申請之重大傷病，點選【申請核定通知書】，此時按鈕會變成【產製中】，請於申請10分鐘後，重新進入本畫面下載核定通知書。

※申請核定通知書說明：

1.下載檔案為加密之PDF檔案，密碼為身分證號10碼(第一碼為英文大寫)。

2.每天限申請一次，請於申請10分鐘後，重新進入本畫面下載。

3.核定通知書會保留7天，過期請重新下載。

五、點選【下載核定通知書】即可下載PDF檔案。