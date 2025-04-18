新冠「新疫苗株」世衛6月決定　莊人祥談採購：今年不會買那麼多

▲疾管署署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情仍持續有重症、死亡通報，專家也示警夏季恐怕再有一波疫情，世界衛生組織預計今年6月公布最新疫苗株選株建議，疾管署副署長莊人祥今（18）日坦言，近二年國人打新冠疫苗的打氣不如以往，今年採購量「不會像以往這樣多」，將會下修一點。

根據疾管署最新疫情監測，上周新冠門急診就診約2272人次，呈現緩升狀態；上周也新增21例本土病例、2起死亡個案，這些重症、死亡個案超過9成沒有接種新冠JN.1疫苗。目前國內新冠疫情還在低點，但值得注意的是，去年夏天全球迎來一波新冠疫情高峰，台灣的新冠死亡率甚至在7月攀升至全年最高點，就怕今年夏季再次重演出現一波疫情。

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莊人祥今日出席台灣家庭醫學會新冠疫苗衛教記者會表示，目前美國CDC以及國內的衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP都強調「65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全及低下者」三類人應該接種新冠疫苗，國內已經開放這些高風險族群可接種新冠JN.1疫苗第二劑，和前一劑間隔需滿6個月，統計至6月底前，全台預估有近80萬人符合接種資格。

然而新冠疫苗打氣仍有待提升，新冠JN.1疫苗65歲以上長者接種率僅約18%。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國提醒，許多民眾誤以為2至3年前接種過新冠疫苗就已足夠防護，然而新冠病毒持續變異，必須更新疫苗才能誘發針對新變異株足夠的抗體。

莊人祥也提到，今年10月之後可能會開打新一版的新冠疫苗，至於會選擇哪一個疫苗株，WHO預計今年6月就會拍板，後續就會進行相關採購作業。

莊人祥指出，國內新冠疫苗的打氣確實不如以往，JN.1疫苗第一劑接種時，給予很多補助也沒有用，甚至不如名人猝死引發的流感疫苗搶打效應，但這種情況大家都不希望再發生，疫苗接種率的最大問題還是在於民眾認知。

但是疫苗買了又打不完也是問題，莊人祥表示，先前採購量主要是因為1500萬劑的採購合約要分三年打完，前兩年每年都是採購550萬劑，還有剩下一些，不過今年評估還要涵蓋另一種Novavax疫苗的採購，總採購量可能不會像過去那麼多，可能會有下修。