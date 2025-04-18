國中女HPV疫苗接種率達9成　國健署破3迷思：共用浴巾也會感染

▲台灣的國中女生HPV疫苗接種率已達9成。（示意圖／花蓮衛生局提供）

生活中心／台北報導

我國持續推動國中女學生公費人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）接種，以降低癌症等疾病風險，然而部分國人對疫苗仍存在誤解與疑慮。國健署今天發布新聞稿破解3大迷思：即使無性行為仍有感染人類乳突病毒風險；疫苗雖能預防70%以上的人類乳突病毒感染，但子宮頸抹片檢查仍不可少；接種人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）並不會影響生育能力。

國健署指出，人類乳突病毒是一種非常普遍的病毒，與多種癌症及疾病有關，包括子宮頸癌、肛門癌、人類外生殖器癌、口咽癌及尖形濕疣（俗稱菜花）。我國參考世界衛生組織（WHO）的建議，自107年起採入校方式提供國中女生公費人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）接種服務，近2年接種率皆達9成。

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儘管人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）能有效預防病症，但仍有不少民眾對其存在誤解與疑慮，進而對接種疫苗抱持觀望態度。為了幫助大家了解人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）的正確資訊，國健署針對民眾常見的三大迷思進行說明，以期增進民眾對疫苗的了解，進而做出正確的健康判斷。

迷思一：我沒有性行為，應該不會感染人類乳突病毒吧？

事實：人類乳突病毒可透過皮膚、黏膜或體液接觸傳播，即使沒有性行為，仍可能感染。

人類乳突病毒主要經由性接觸傳染，透過皮膚、黏膜、體液或接觸帶有人類乳突病毒的物品傳播，因此，即便未發生性行為，仍有可能感染人類乳突病毒，例如，共用浴巾或私密部位接觸受污染的物品。世界衛生組織（WHO）表示9至14歲未曾有性行為的青少女是接種人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）的最佳時機，可在未感染前產生足夠的免疫力，有效降低感染風險。

迷思二：接種人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）後，就不需要做子宮頸抹片檢查？

事實：疫苗並非100%預防所有型別的人類乳突病毒，仍須定期做子宮頸抹片篩檢確保健康。

為有效降低子宮頸癌的風險，我國食品藥物管理署已核可的人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）能有效預防超過70%的人類乳突病毒感染。然而，為達到最佳的防護效果，即便已完成疫苗接種，專家仍建議25歲以上女性每3年進行至少1次的子宮頸抹片檢查。這不僅能及早發現子宮頸細胞病變，還能及早介入治療，顯著降低癌變風險。此外，平時應保有安全性行為及維持健康生活習慣，以達到更全面的保護。

迷思三：接種人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）會影響生育能力或導致嚴重副作用？

事實：人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）是經過國際認證的安全疫苗，不會影響生育能力。

截至目前為止，全球已有超過140個國家實施人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）接種計畫，而且世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）等監測結果皆顯示人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）具安全性，目前並無證據顯示人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）會影響生育能力或導致嚴重不良反應。

接種疫苗後，最常見的副作用為施打部位紅腫、輕微發燒、暈眩等，症狀通常在幾天內消失，極少數人可能出現過敏反應，但發生機率極低，整體安全性高。

人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）是目前預防子宮頸癌及多種人類乳突病毒相關疾病最有效的手段之一，國民健康署吳昭軍署長呼籲，符合公費接種資格的國中生應把握機會免費接種。

如果民眾對人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）有任何疑問，歡迎撥打全國人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）專線0800-88-3513，或洽詢專業醫師，獲取正確的健康資訊，全民共同努力，透過人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）接種，邁向更健康的未來。