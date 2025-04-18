關稅戰衝擊恐釀三到六個月用藥黑洞！　藥師嗆衛福部長「該死當」

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

美國總統川普先前表示，將對藥品加徵關稅，恐將影響台灣藥品採購及製藥成本。對此，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎警告，「備藥形同備戰」，政府不能再樂觀以對，若沒有配套，台灣恐面臨三到六個月的「用藥黑洞」。

針對這波關稅風暴可能會影響到藥價，也有癌友擔心未來藥物漲價，恐負擔不起，對此衛福部長邱泰源日前在立院受訪時表示，「還沒發生的事情不用擔心」，讓沈采穎直批：「他應該是要死當了！」



▲關稅戰衝擊恐釀三到六個月用藥黑洞！ 藥師沈采穎嗆衛福部長「該死當」(圖／合成圖)

她批評邱泰源上任後對藥品問題，沒有很積極地處理，「都是閃爍、閃躲，然後說沒關係、不重要、不會發生」，沈采穎認為：「任何一個人都可以去坐那個位置，就只要回應這幾句話就可以了！」

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沈采穎指出，根據健保署的資料，目前健保給付項目中，有176項藥品來自美國，雖僅占品項的1.2%，但金額卻高達10%，她推估多為癌症用藥與三高慢性病藥品，其中三高用藥還可以有替代方案，但癌症不像三高，不能中斷治療，一旦缺藥，就是「人命關天」，所以「政府可以樂觀，但不能不做事」。

她呼籲政府應立即盤點藥品供應鏈風險，優先針對市占率兩到三成的藥品做替代規劃，並考慮原物料的聯合採購，她指出，不是有學名藥就沒問題，這還牽涉原物料供應的成本，會不會因為關稅影響而上漲，屆時是否會搶不到，她建議可由政府出面聯合採購來解決。

她也點出，台灣長期面對藥品短缺問題，但至今未獲妥善解決，例如Brown Mixture咳嗽錠劑，早因俄烏戰爭造成原料短缺，缺貨至今，治療菜花的藥膏，健保缺了三年，民眾只能自費，價格高出三、四倍，她質疑政府連雞蛋都可以補貼，藥品短缺卻說不缺不用擔心，「這樣合理嗎？」

沈采穎最後強調，藥品問題應被視為國安議題，「沒有健康的人民，如何上戰場？受傷後沒有醫療後援，又如何維持戰力？」她呼籲總統賴清德正視此事，「不是只說不用擔心，而是要提出完整配套，協助藥廠穩定供應，讓民眾能安心用藥。」