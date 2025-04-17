醫曝「三個雞婆」揪大腸癌　台積電女員工淚：謝謝你們救我

▲癌化的腺瘤。（圖／翻攝許秉毅臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

「三個雞婆救一命！」台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅分享，一位台積電的女員工來看診，意外發現大腸癌，且幸好發現得早。患者眼角泛淚光道謝，「謝謝你們救了我的命！」

許秉毅16日在臉書說，患者是一位49歲女性，來本院新陳代謝科看糖尿病，新代科的沈主任在看完診時，問她要不要順道做大腸癌糞便篩檢？她說好，也做了檢查，萬萬沒想到，幾天之後收到報告，說糞便潛血呈陽性反應，需要到胃腸科進一步檢查。

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許秉毅表示，原本患者覺得好麻煩，不想再到醫院，因似乎越檢查越多問題；但後來醫院的「癌篩個管師」三番兩次打電話給患者，叫她一定要來看醫生，最後她拗不過，只好勉為其難來看他的診。

▲▼切除腺瘤。（圖／翻攝許秉毅臉書）



許秉毅指出，患者剛聽到要做大腸鏡時很猶豫，因聽說做大腸鏡很痛，「後來我告訴她，做大腸鏡只是肚子脹脹的，不會很痛，她才願意做檢查。結果沒想到一檢查，就發現直腸裡有一個1公分的腺瘤性息肉，切下來化驗，竟然一部分已經轉變成大腸癌了！」

許秉毅寫道，幸好這大腸癌發現得早，在做大腸鏡時已完全切除，不必再手術或化療。患者眼角泛淚光道謝，「醫生！你們醫院的員工都好有愛心，謝謝你們，救了我的命！」

許秉毅提到，他想如果對方再晚一年來檢查，後果可能就不堪設想！有時醫護人員雞婆一點，還真的可以改變病人命運，如果當初新代科的沈主任不雞婆建議她做糞便篩檢，她不會被發現糞便中帶血；如果癌篩個管師沒有鍥而不捨打電話，她不會來看診，「如果我沒有不斷鼓勵她，她可能沒有勇氣接受大腸鏡。『三個雞婆救一命』，我們中醫大安南醫院的員工真是太可愛了！」