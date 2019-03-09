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減肥就要吃澱粉！營養師激推「8大原態好物」必吃：不易囤脂肪

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點評:不要再說減肥不要吃澱粉了！！！
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減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」。（圖／《新營養食代》提供）
▲營養師推薦8大「原態好澱粉」食物，不易囤積脂肪。（圖／新營養食代提供，下同）

文／新營養食代

迷思：不吃澱粉才會瘦
事實：體重減輕只是因為脫水

我們身體每日所需的能量主要由三大營養素—碳水化合物、脂質、蛋白質所提供。其中，碳水化合物更是最主要的來源。如果為了減肥，不攝取澱粉，身體就會開始燃燒部分肌肉。體重不是瘦身唯一的標準，體脂肪更是重要！而且如果不吃澱粉類，代表其他脂肪或蛋白質的攝取就要更特別注意。

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」。（圖／《新營養食代》提供）

為何要吃澱粉：澱粉好處多多
澱粉能快速提供能量
澱粉屬於醣類，相較脂肪和蛋白質類食物能快速吸收利用，在術後或是運動後需要快速補充熱量時，澱粉是最適合的食物選擇之一。

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吃澱粉使你心情愉悅
攝取澱粉可以幫助大腦合成血清素，血清素可以穩定情緒、增強抗壓性，並避免因壓力造成的暴飲暴食。

挑對澱粉會更瘦
想要輕鬆減重，挑對澱粉就是成功的第一步。
盡量避免精緻澱粉類（例如：白飯、白麵、麵包等），多選擇粗食原態（糙米、燕麥、地瓜等）食物

新營養食代提醒您：「抗性澱粉」的結構不易被酵素分解，有類似膳食纖維的功能，食用後較有飽足感，其中紅豆、燕麥、地瓜等全榖根莖類或是冷掉的飯和麵條皆含有抗性澱粉。

另外挑選糙米、燕麥等「粗製澱粉」取代白米、白麵條等「精緻澱粉」，不僅富含維生素、礦物質、膳食纖維，更可維持血糖穩定，不易囤積脂肪。

精挑細選，好的澱粉看過來

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」。（圖／《新營養食代》提供）

資料來源：康健雜誌148期、康健雜誌184期、五穀「營養食用法」

本文經授權轉自：新營養食代【打破減肥迷思！「澱澱」吃才會瘦

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

關鍵字： 飲食健康 美體 營養 減重 減肥 澱粉 新營養食代
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