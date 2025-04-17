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頻夜尿恐是「攝護腺癌」！醫示警2現象：已轉移不自知

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒，攝護腺癌（前列腺癌）來得無聲無息。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

攝護腺癌（前列腺癌）在台灣一年新增將近8,000位罹癌者，奪走超過1,800位國人的性命。醫師指出，攝護腺癌（前列腺癌）來得無聲無息，多數僅僅是「尿急夜尿、背痛」，卻已是攝護腺癌或已脊椎轉移而不自知。

攝護腺癌位居國人男性癌症死因的第四名，台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順指出，在檢查方面，有包括攝護腺超音波、觸診和PSA抽血檢查，若癌症指數偏高，更要積極複檢，也可自費磁振造影，高階磁振造影MRI對於區分攝護腺的可疑病灶至關重要。

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許富順說，當懷疑攝護腺癌時，泌尿科醫師會建議超音波導引的經直腸切片，也就是從肛門深入探頭來進行切片，常規是系統性（隨機）12針的切片，部分患者可能獲得偽陰性，有癌症卻沒有切片診斷出來的狀況，有不少患者，歷經多年數次的切片，無法確診癌症還發生經直腸切片導致感染甚至敗血症的嚴重副作用。

他也舉例，日前收治一名58歲科技業高階主管，定期健檢發現，攝護腺特異抗原（PSA，攝護腺癌指數）逐年升高，經磁振造影MRI發現有攝護腺腫瘤的疑慮，經泌尿科診察與討論後，接受自費磁振造影結合即時超音波影像的標靶精準切片術，快速診斷出第二期攝護腺癌，後續安排無創海福刀標靶治療。

許富順提醒，攝護腺癌多數僅僅是尿急夜尿或背痛，有時初期症狀不太明顯，建議男性過50歲以後，應每年攝護腺檢查，包括攝護腺超音波、觸診和PSA抽血檢查，若癌症指數偏高，更要積極複檢。

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關鍵字： 攝護腺癌 前列腺癌 夜尿 尿急

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