他慢性腎臟病+貧血　搭配中藥治療7個月好轉「不用再打造血針」

▲台北慈濟醫院中醫部中醫師呂秉勳看診示意照。（圖／台北慈濟提供）

記者洪巧藍／台北報導

75歲陳先生罹患膀胱癌、慢性腎臟病3B期患者，左邊的腎臟已經萎縮到只有7.78公分，腎臟功能下降。前陣子因為手腳冰冷、疲倦、容易喘，被確認是腎性貧血。除既有西醫治療，他也尋求中醫協助，透過服用清熱消炎與補血涼血的中藥，七個月後貧血的情況大幅改善，腎臟功能也跟著提升至3A期，不需要再注射紅血球生成素，生活品質也獲得提升。

收治個案的台北慈濟醫院中醫部中醫師呂秉勳表示，腎臟有產生紅血球生成素的功能，可以刺激骨髓產生紅血球，若腎臟功能變差，不但會影響紅血球生成，也會因體內尿毒素升高造成身體發炎，進一步影響肝臟在鐵調素的形成，不利腸胃道對鐵的吸收與釋放。

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根據國外研究統計，慢性腎臟病到第三期約有四成病人有貧血情況，第四期腎臟病有六成，第五期則是七成，而進入洗腎後的貧血患者則高達八至九成。研究發現，貧血指數下降1 g/dl，死亡率就上升5%，因此腎友必須格外注意。

呂秉勳指出，男性正常的血紅素為13 g/dl以上，女性則是12 g/dl以上，陳先生最初檢查發現血紅素只有8.4 g/dl，西醫每月予以紅血球生成素（EPO，又稱為造血針）注射治療。

呂秉勳說明，腎性貧血的西醫治療包括直接促使人體造血的紅血球生成素注射和輸血兩部分，但介入時機需視病人的血紅素及病況判定，且藥物較少針對腎臟發炎予以調控；然而中醫有多種抑制發炎的用藥，可以就病人狀況予以清熱、消炎、補血，若能中西合療，就能提升治療成效。

若是一般貧血，呂秉勳說，中醫會開立補血健脾胃等湯藥，如四物湯、四君子湯等，而腎臟病患則會在這個基礎上加強腎臟修復、清除尿毒素的用藥。如黃連、大黃、具有清熱消炎之療效，生地黃、丹參則可補血涼血消炎，另外人參、當歸、黃耆則有研究證實可以刺激骨髓造血。

呂秉勳指出，若能持續治療，大多病人能延長造血針的注射頻率，若狀況穩定也有機會免於注射造血針，持續追蹤血紅素數值即可。上述治療，呂秉勳醫師亦進行相關文獻回顧，將研究發表於國際期刊《內分泌學前沿》。

台灣是洗腎王國，呂秉勳提醒，若患有慢性腎臟病便要自我警覺有貧血的可能性，定期就醫追蹤血紅素與鐵指數，若血紅素降至9g/dl以下，可以主動問醫師可以選擇哪些治療方式；若是沒有腎臟病的一般民眾，也建議顧好日常飲食，均衡營養，攝取含鐵、維生素B12、葉酸的食物，以防貧血發生。