廖峻「三度中風」腦出血！醫曝「8大危險因子」

▲藝人廖峻傳出3度中風消息。（圖／經紀人提供）

記者趙于婷／台北報導

藝人廖峻傳出3度中風消息，目前他被診斷為中風，還有腦出血的情況。醫師指出，腦中風常見「高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史」等8大危險因子，只要中任3個，就屬於高危險群，若發生緊急症狀，可請患者「微笑、手舉高、說說話」來做初步判斷。

據了解，今日一大早外傭發現廖峻並沒有起床，一看才知道他癱軟在床上，不僅意識不清還有尿失禁的情況，因此趕緊叫救護車送往醫院急救，目前有腦出血情況。

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根據世界中風組織（WSO）指出，全球每年有約1,200萬人中風，造成660萬人死亡。在台灣腦血管疾病長期位於十大死因之列，平均每42分鐘就有1人死於此病。

三軍總醫院神經科部周中興醫師指出，腦中風是一種急症，主要是因腦部血流受阻，無法供應腦部氧氣的需求，會出現「眼歪嘴斜、肢體無力麻木、意識模糊、言語不清、吞嚥困難、大小便失禁」等症狀。

周中興說，若沒有及時搶救，一旦腦組織發生受損，就難以完全復原，因為腦組織無法再生或接受移植等有效治療，腦神經功能無法完全恢復，進而留下神經障礙後遺症，出現肢體乏力癱瘓、失語症、言語不清和吞嚥困難。

周中興提醒，若發生緊急症狀，可請患者「微笑、手舉高、說說話」來做初步判斷，接下來就是「搶時間」送醫，4個步驟可用「F（Face）A（Arm）S（Speak）T（Time）」口訣，先請病人露齒笑，觀察臉部表情有沒有不對稱，再來是雙手平舉約10秒，觀察手臂是否無力或單側手臂下垂，最後則是試著說一句話，確認是否有口齒不清等現象。