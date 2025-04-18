泌尿腫瘤3警訊「不痛不癢」　醫：腰痠血尿常被誤判

▲腰部不適、間歇性血尿以及排尿困難，可能是泌尿系統腫瘤的早期徵兆。（示意圖／123RF）



生活中心／綜合報導

近年腎臟癌、膀胱癌、攝護腺癌等泌尿系統腫瘤發病率有上升趨勢，專家提醒，一些常被忽視的症狀如腰部不適、間歇性血尿以及排尿困難，可能是泌尿系統腫瘤的早期徵兆，且泌尿系統腫瘤不只影響男性，年輕人應避免久坐及攝取過多高脂飲食等不良生活習慣。

根據新華社報導，「不痛不癢」的腰背不適、間歇性血尿、排尿困難等看似無關緊要的症狀，可能其實是泌尿系統腫瘤的早期警訊。近年來，腎臟癌、膀胱癌、前列腺癌等泌尿系統腫瘤發病率上升的趨勢，專家提示三大認知盲點，以協助大眾正確認識與防範癌症。

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盲點1：不痛不癢就是沒病

在健康檢查中發現尿液常規異常的秦先生，最初並未在意，但3個月後因為無痛性血尿就醫，被診斷為晚期膀胱癌，並伴隨轉移。他感到難以置信：「我一直覺得自己很健康，怎麼會突然晚期癌症？」

北京大學第一醫院泌尿外科主任醫師張崔建指出，膀胱癌多由膀胱黏膜上皮細胞形成，最初症狀通常只有血尿而沒有其他明顯症狀，容易被誤認為是「上火」或「尿路感染」。隨著病情發展，癌症可能擴散至其他部位，危害生命。

此外，攝護腺癌發病率也逐年上升，特別是在55歲以下的人群中增長明顯，因此早期進行篩查非常重要。復旦大學附屬腫瘤醫院泌尿外科主任醫師沈益君建議，長期吸菸、肥胖、有家族病史或高血壓的高風險族群，應每年進行泌尿系統超音波及尿液檢查。若出現無痛性血尿、排尿習慣改變或持續性腰背部隱痛的症狀，需及早就醫。

盲點2：手術切除腫瘤後即可一勞永逸

北京大學第一醫院泌尿外科副主任虞巍表示，即便是早期通過微創手術切除膀胱癌，術後5年內復發的可能性超過30%，惡性程度高的腫瘤復發率更高。因此，術後的定期檢查和隨訪是不可或缺的。

所有的惡性腫瘤都有可能復發和轉移，現代醫學已建立包括手術、化療、標靶治療、免疫治療和放療等多元治療手段。專家建議，膀胱癌患者應定期接受膀胱鏡檢查，腎癌患者術後每3到6個月需復查一次。針對病理結果顯示惡性程度高的患者，術後通常需要按照情況進行輔助治療。

盲點3：男性才得泌尿系統腫瘤

數據顯示，膀胱癌發病機會隨著年齡增加而增長，男性比女性更容易罹患，但臨床上仍有不少女性患者誤認為只有男性才會受到影響。張崔建提醒，女性若出現無痛性血尿的症狀，需儘早進行泌尿系統疾病檢查，以避免被錯診為婦科問題。女性應每年進行規律的健康檢查，並著重於尿液常規與泌尿系統超音波檢查，以便早期發現潛在的疾病。

他還特別提醒，年輕人應避免久坐及攝取過多高脂飲食等不良生活習慣；有前列腺癌家族病史者，建議提早進行篩查；如出現排尿困難或血尿等非正常症狀，應立即就診。