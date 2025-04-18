中醫師大推飯後「喝這2杯茶」抑制脂肪吸收、消食通便　三高族群快筆記

▲喝「對」茶可以幫助解膩消脂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／常春月刊

根據衛生福利部統計顯示，高血脂、高血糖、高血壓等三高皆為國人常見慢性疾病，也是名列台灣十大死因排名之中，其中高血脂雖然無明顯症狀，卻與心血管疾病、脂肪肝、肥胖等代謝疾病息息相關，可以說是國人不可忽視的隱形殺手。

中醫體質調理 預防疾病產生

中醫師陳俐彣指出，從中醫的觀點來看，飲食過度油膩導致脾胃損傷，引起新陳代謝失調產生痰濁濕氣所造成，除了依體質區分調理，更可降低服用降血脂西藥所產生的副作用。中醫擅長治未病，在未發生問題前，讓患者在初期做好飲食生活控管，並透過中醫體質調理來有效預防疾病產生。

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高血脂在中醫典籍的記載中，認為貪食「肥甘厚味」導致吃進身體多餘的高糖高油形成體內痰濕，這些濕濁容易阻遏陽氣，讓臟腑功能下降，開始出現消化不良、代謝差、水腫、容易疲倦的狀況；濕濁積聚久了會化熱，由於血管濃稠脂肪堆積後引起發炎反應，血液黏稠度加大，使得血流更不順暢，就造成了血瘀的狀態；總結來說是飲食不節後內生痰濕，痰濕鬱久化熱造成血瘀。

解膩消脂 2茶飲幫助養生

臨床上中醫在不同階段會用祛痰化瘀、清熱利濕、滋陰養血的方向來搭配治療，將高血脂分成四種證型，包括濕熱、痰濕、腎陰不足和血瘀，降血脂中藥以活血化瘀和逐痰祛溼為主，常用的藥材有何首烏、丹參、山楂、荷葉、三七等。

．洛神荷葉茶

洛神花4錢、荷葉3錢、烏梅5顆。將所有材料洗淨瀝乾後，置於鍋中加入1500ml-2000ml水煮沸，燜泡15分鐘濾渣後，即可飲用。

洛神花能降低總膽固醇和三酸甘油酯、清暢血管減少動脈粥狀硬化，可有效地預防心血管疾病的發生。荷葉有利水降脂的功用，能抑制人體對脂肪的吸收。

．山楂決明子茶

山楂5錢、陳皮2錢、荷葉3錢、決明子3錢，放入1500ml-2000ml水，置於鍋中加入1500ml-2000ml水煮沸，燜泡15分鐘濾渣後，即可飲用。

山楂生津解渴，幫助消化，決明子清熱明目、消食通便功效，同時飲用祛脂消脹幫助排除宿便，但山楂性味酸澀，腸胃功能弱者建議依中醫師指示服用。

穴位保養 改善高血脂症

．足三里穴

平時可以用指腹按壓足三里穴，每天3次、每次3-5分鐘，強化脾胃運化機能，幫助身體排除痰濁。

．天樞穴

有腸胃脹氣或宿便等便祕習慣者，可在腹部天樞穴順時鐘方向做按摩，每天3次，每次30下，強化腸胃機能幫助腸道蠕動。

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