孕婦「一人吃兩人補？」體重飆升恐難產...專家勸改吃6食物

點評: 有一種餓是「別人覺得你餓」...

▲孕婦過於肥胖會對胎兒及自己的身體健康產生影響。（圖／CFP）

圖、文／李佳蕙

「天啊！妳懷孕了！那要多吃點才行，一人吃兩人補~」

『一人吃兩人補』的觀念深植人心，甚至覺得孕婦吃越多對胎兒越好，卻不知道對於孕婦及胎兒健康有嚴重的影響…...。

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孕婦如果體重增加過快，攝取過量高油脂食物，甚至孕婦本身屬於肥胖，容易讓胎兒肝臟中的造血幹細胞受到傷害，而這些幹細胞主要功能為製造血球、維持免疫功能，亦會增加胎兒發生畸型的風險，也容易讓嬰兒有早產的現象，增加嬰幼兒未來肥胖的機率。

孕婦過於肥胖不僅對胎兒有影響，孕婦本身還會導致許多併發症：妊娠糖尿病、高血壓、子癇前症、貧血……等併發症。

其實懷孕期間增加的熱量沒有想像中的多，懷孕期間總共分三期：第一期（1-12週）、第二期（13-28週）、第三期（29-40週）；第一期熱量不需要增加，第二、三期熱量才需要增加300大卡，而300大卡並沒有想像中的多，全脂牛奶一杯搭配一根香蕉，約300大卡。

懷孕容易感到肚子餓，建議選擇以下低卡點心增加飽足感，避免飲食攝取過量，導致體重增加太快，反而沒補充到營養，甚至增加孕婦及胎兒疾病風險，以上表格為不同BMI的媽媽建議增加體重公斤數。所以懷孕期間還是適量攝取即可，才不會造成孕婦及胎兒疾病風險，觀念要改正，才能一人吃，兩人都健康呢！

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。