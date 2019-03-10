菇菇控必看！18種「高纖菇類」口感像鮑魚、素食界牛排

點評: 我真的超愛吃菇菇的~~

▲香菇、金針菇...你認得幾種菇類？（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

連日大雨，潮濕的空氣讓房間都快要長香菇啦！等等...可不是每種菇菇都可以吃喔。生活圖文作家《我是阿明》趁機來教大家認識一下常見的「食用菇類」的料理方法和營養價值。舉凡鴻喜菇、金針菇、秀針菇等，你認的出幾個？

生活圖文作家《我是阿明》分享，菇菇又稱為蕈類，由於不含葉綠素，無法自己製造養份，少部分是寄生在樹木上，或多在腐木上生長，現在常吃的菇多是人工栽培出來的。其中菇菇不只具有醫療價值，可食用種類高達2000多種。過去更有研究指出，吃金針菇能有效預防心腦血管疾病、糖尿病，還能幫助燃脂，以減少內臟脂肪堆積。

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以下18種常見菇菇的種類及料理價值：

1.秀針菇／側耳／鳳尾菇：菇體較嬌小，口感偏滑，適合拌炒肉類與蔬菜。

2.金針菇／金菇／金菇菜：菌傘滑嫩、菌柄脆、滋味清香，涼拌或加入火鍋中都很美味。

3.鴻喜菇／靈芝菇／玉蕈：口感細緻滑脆，可用來煮湯、涼拌，不適合烘烤，會影響口感。

4.鮑魚菇／北風菌：菌傘厚實，大如手掌的鮑魚菇口感Ｑ滑，可媲美鮑魚。

5.草菇／蘭花菇／家生菇：肉質細嫩、口感潤滑且滋味鮮美，因生長在到草上而得名。

6.洋菇／雙孢蘑菇：口感脆，最大可長到20公分，是目前人工栽培最普遍的菇類。

▲洋菇是目前人工栽培最普遍的菇類。（圖／翻攝自pixabay）

7.杏鮑菇／刺芹菇／鳳尾菇：口感似鮑魚，聞來有淡淡的杏仁味而得名，更有素牛排稱號。

8.白精靈菇／海鮮菇：口感鮮脆，菇味較淡，適合怕菇類的人吃。

9.珊瑚菇／黃金菇／金頂蘑：菇傘呈黃色、表面光滑似漏斗，看起來像珊瑚而得名。

10.香菇／冬菇／北菇：常脫水保存，品質好的香菇口感厚實滑Ｑ，適合搭配各種類食材。

11.舞菇／灰樹花：傳說日本人找到它時，快樂得跳起舞來，因此稱「舞菇」。

12.柳松菇／茶樹菇／柳松茸：含大量纖維質，口感清脆滑嫩，香氣濃郁很適合燉湯。

13.松茸／松口蘑：在日本被視為食用蕈類中的極品。

▲18種菇菇種類一覽表。（圖／《我是阿明》提供）

14.猴頭菇／猴菇／刺蝟菌：肉嫩味香，常見於食補料理、佛跳牆等，是傳統的名貴菜餚。

15.黑松露：又稱廚房的鑽石，散發獨特香氣讓人回味無窮，與魚子醬、鵝肝並列「世界三大珍饈」。

16.牛肝菌：菌體大、肉肥肉、柄粗壯、汁液多，是世界著名的食用菌。

17.花菇／菊花菇：菇中的上品，產量稀少，散躲肥大、肉質厚實鮮美。

18.木耳／雲耳：像雲朵而得其名，營養價值高，富含膳食纖維可幫助腸胃蠕動。