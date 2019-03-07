好害羞！交往多久才能滾床單？專家教「3時間準則」判斷

▲交往多久才能進入性關係，每個人進度快慢都不一樣。（圖／免費圖庫pixabay）

記者謝承恩／綜合外電

對於交往多久才能上床，說法百百種。女孩們莫過於擔心「太快答應」顯得自己沒矜持，又或者「男人會不珍惜」，但如果遲遲推託，又可能讓愛火逐漸冷卻。根據外媒《商業內幕》指出，從科學的角度來看，在一段感情中要建立「性關係」的最佳時機，從幾天到幾個月都有可能！

在一段感情關係中，面對性的態度，每個人都不一樣，甚至「實際交往」的時間長短，也可能有人都算不清楚，例如你們是認識很久才交往，還是很快就一見鍾情，都會多少影響你們對彼此得信賴與熟悉度。

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過去伊利諾伊州立大學的傳播學教授Sandra Metts，就進行了一項研究調查中，研究了300多對大學情侶，發現當人們從事性行為之前，事前有訴說「我愛你」等愛的表現，會對兩人關係有正面的影響。如果是在2人第一次上床後才表達我愛你，往往會陷入尷尬和抱歉。

這項研究中，還提供了情侶們在從事第一次性行為時，最好能夠採取的經典步驟， 其中包含深入的了解一個人、有過親吻、訴說承諾與愛意等 ，雖然做了這些步驟並非表示「明確可以上床時間點」，而是透過這些經歷，能增添雙方的信任及安心感。

心理治療師Toni Coleman就說，深刻的情感聯繫是關鍵因素之一！擁有良好的溝通，並了解關係的發展方向，也能讓性體驗變得更好。心理治療師Barton Goldsmith更提醒，如果有一方不願意，就不要勉強，你必須確保這個過程都是尊重彼此的意願。

▲從事性行為之前，一定要尊重雙方彼此的意願，並做好安全措施。（圖／翻攝自pixabay）

但要花多少時間才能找到彼此都滿意的時機？以下有3個不同研究人員所提供的觀察。

1.36小時法則

根據心理治療師Barton Goldsmith的說法，至少需要彼此相處36個小時才能做好準備，這個時間不需要連續的，你可以拆成在數個星期內的約會時光，比如可能是一頓晚餐加上某天的周末下午，直到時間累積到36小時。這對某些人可能要花上幾周的時間，他表示，情侶們如果花超出這個時間等待，那可能強烈的激情與性慾會開始消退。

2.三個月法則

心理治療師Toni Coleman根據研究結果判斷，至少需要三個月後才能夠開始進入性關係，這時候很可能是「熱戀期即將要結束的時候」，當情侶們從過去因為強烈的吸引，而對愛情盲目時，往往對眼前的人認識不清，等到激情消退後才進入性關係，會更確信也更有安全感。

3.結婚法則

每個人對性觀念的態度不同，甚至有些宗教要求「婚前不得有性行為」，甚至也有兩派說法互相較勁，其中一方表示等到結婚後才有性生活，能穩定感情關係且雙方較滿意。然而也有許多血淚案例表示，結婚後出現性生活不合，甚至有小孩後根本沒時間擁有性生活，也讓關係充滿危機。