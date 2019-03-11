減肥也能吃澱粉！地瓜、綠豆...3大「高纖優勢」瘦更快

▲精緻澱粉是常見的肥胖的元兇。（圖／記者李毓康攝）

記者謝承恩／綜合報導

夏天要到了，是不是又開始嚴格執行減肥計劃了呢？有許多減肥中的民眾表示，「吃澱粉會肥，因此選擇不吃。」澱粉真有這麼可怕？營養師指出，只要懂得「吃對澱粉」，就能帶來3大好處，使減肥事半功倍！

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營養師簡鈺樺表示，減肥可不可以吃澱粉？答案是可以的。優質的澱粉反而可以幫助你減肥的效果， 舉凡沒有過度加工的未精製澱粉，如糙米、紅藜、黑米、小米、胚芽米、地瓜、芋頭、蕃薯等，甚至是作為點心的綠豆、紅豆、薏仁等都是優質的澱粉來源。

以下是吃優質澱粉帶來的3大好處：

1.膳食纖維含量較高

優質澱粉食物可增加飽足感，裡頭富含的膳食纖維，可以幫助腸道排便的順暢，有助於減重。

▲地瓜含有豐富膳食纖維，可幫助腸道排毒。（圖／翻攝自pixabay）

2.維生素礦物質較完整

簡鈺樺更舉例說明，「未精緻澱粉」中含有豐富的維生素B群，在體內能量代謝扮演重要角色。若是缺乏維生素B1，在體內葡萄糖轉換成熱量的過程會受影響，缺乏B2、B12會容影響脂肪代謝，而增加囤積肥胖的可能性。同時大家減重最在乎的蛋白質，也會需要維生素B6來協助代謝。因此減重這件事不單只在乎「醣類、脂肪和蛋白質」，缺乏維生素、礦物質都會影響減重成效。

3.澱粉的能量

透過適量的澱粉所提供的能量是可以延長飽足感，避免飢餓而亂吃其餘高熱量的零食。

營養師提醒，不管是哪種飲食，最重要的是強調份量控制。一般來說若真的對澱粉非常反彈，建議還是至少攝取1/3碗的量，甚至提升到半碗也沒問題，此外要避開精製澱粉食物，避免減肥的效果大打折扣。