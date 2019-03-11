ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

減肥也能吃澱粉！地瓜、綠豆...3大「高纖優勢」瘦更快

點評:澱粉沒那麼邪惡啦>____<
ETtoday健康雲

▲▼甜點,西式點心,外燴下午茶,精緻澱粉,減肥,熱量,升糖指數,食物GI值,糕點,反式脂肪,醣類,肥胖。（圖／記者李毓康攝）

▲精緻澱粉是常見的肥胖的元兇。（圖／記者李毓康攝）

記者謝承恩／綜合報導

夏天要到了，是不是又開始嚴格執行減肥計劃了呢？有許多減肥中的民眾表示，「吃澱粉會肥，因此選擇不吃。」澱粉真有這麼可怕？營養師指出，只要懂得「吃對澱粉」，就能帶來3大好處，使減肥事半功倍！

請繼續往下閱讀...

營養師簡鈺樺表示，減肥可不可以吃澱粉？答案是可以的。優質的澱粉反而可以幫助你減肥的效果，舉凡沒有過度加工的未精製澱粉，如糙米、紅藜、黑米、小米、胚芽米、地瓜、芋頭、蕃薯等，甚至是作為點心的綠豆、紅豆、薏仁等都是優質的澱粉來源。

以下是吃優質澱粉帶來的3大好處：

1.膳食纖維含量較高

優質澱粉食物可增加飽足感，裡頭富含的膳食纖維，可以幫助腸道排便的順暢，有助於減重。

▲▼地瓜,烤地瓜,芋頭,根莖類,澱粉。（圖／翻攝自pixabay）

▲地瓜含有豐富膳食纖維，可幫助腸道排毒。（圖／翻攝自pixabay）

2.維生素礦物質較完整

簡鈺樺更舉例說明，「未精緻澱粉」中含有豐富的維生素B群，在體內能量代謝扮演重要角色。若是缺乏維生素B1，在體內葡萄糖轉換成熱量的過程會受影響，缺乏B2、B12會容影響脂肪代謝，而增加囤積肥胖的可能性。同時大家減重最在乎的蛋白質，也會需要維生素B6來協助代謝。因此減重這件事不單只在乎「醣類、脂肪和蛋白質」，缺乏維生素、礦物質都會影響減重成效。

3.澱粉的能量

透過適量的澱粉所提供的能量是可以延長飽足感，避免飢餓而亂吃其餘高熱量的零食。

營養師提醒，不管是哪種飲食，最重要的是強調份量控制。一般來說若真的對澱粉非常反彈，建議還是至少攝取1/3碗的量，甚至提升到半碗也沒問題，此外要避開精製澱粉食物，避免減肥的效果大打折扣。

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

關鍵字： 減重健康 飲食健康 澱粉 營養師有樺要說 營養師簡鈺樺
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

喝酒喝到怕！「戒酒發泡錠」助攻...貪喝1口下場痛炸

靠「吃」保養私密處！必吃酪梨、薑黃...抗發炎3食譜曝

好害羞！交往多久才能滾床單？專家教「3時間準則」判斷

洗選蛋v.s散裝蛋哪個好？挑選技巧曝...「10道清洗步驟」完勝

雞蛋該冷藏嗎？「放錯位置」臭更快...你也塞冰箱門？

女人真命苦！研究：全職工作又養2小孩「壓力比人大40%」

腿抽筋怎麼辦？營養師激推「豆漿、高麗菜」超強補鈣法曝

別輕易愛上同事！辦公室戀情12個殘忍下場：分手超難看

空腹睡覺孩子反而長得比較高？

半癱女可以自己梳頭！高速顱外磁波刺激大腦　讓中風患者復健更有效果

讀者迴響

回到最上面