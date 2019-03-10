ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

男人痛到歪腰！中醫師獨授「舒緩穴位」竟然是在膝蓋

點評:腰痠背痛怎麼辦~來看大師如何破解！
ETtoday健康雲

 腎臟。（圖／達志／示意圖）

▲腰背痠痛，要注意身體是否出現警訊。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

你有腰痠背痛的困擾嗎？穴位大師陳峙嘉就在節目《中醫師翻白眼》的主題「talk about 穴」中，想要舒緩腰部疼痛，按的可不是腰，而是腿部！平常只要多按壓膝蓋內窩的「委中穴」除了治腰背痛外，還能解決急性腸胃炎、痔瘡、中暑困擾。

請繼續往下閱讀...

陳峙嘉解釋「委中穴」屬足太陽膀胱經，位於膝窩正中橫紋兩筋間凹陷處。用兩手拇指按壓兩側，力度以稍微痠痛為宜，連做10到20次。主治腰背痛、下肢病症、以及小便不利。平常按壓還能治療急性腸胃炎、中暑、痔瘡、急性腰扭傷等等，最適合腰背使用過度的人。

▲▼男人必按好穴 腰背的痛靠委中。（圖／翻攝自《中醫師翻白眼》）

▲男人必按好穴，腰背的痛靠委中。（圖／翻攝自《中醫師翻白眼》）

此外，根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，許多人常認為腰背痛只是小事而輕忽，然而有多種疾病症狀都跟腰背痛有關，最長見的就是姿勢不良，很多20至40歲的青壯年上班久坐、下班攤在上發床上，很容易有腰肌勞損、脊椎側彎等問題。

另外，「脊椎疾病」如椎間盤突出、軟組織炎症，以及罹患「骨質疏鬆」的人，多少有腰背疼痛的問題，夜間、清晨容易痛得更劇烈。甚至腎炎、盆腔顏、子宮肌瘤、泌尿結石等，都會反應在腰背上。民眾除了按摩穴位，也得提高就醫警覺。

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

關鍵字： 中醫健康 穴道按摩 委中穴 陳峙嘉 穴位大師 腰酸背痛 中醫師翻白眼
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

喝酒喝到怕！「戒酒發泡錠」助攻...貪喝1口下場痛炸

靠「吃」保養私密處！必吃酪梨、薑黃...抗發炎3食譜曝

好害羞！交往多久才能滾床單？專家教「3時間準則」判斷

洗選蛋v.s散裝蛋哪個好？挑選技巧曝...「10道清洗步驟」完勝

雞蛋該冷藏嗎？「放錯位置」臭更快...你也塞冰箱門？

女人真命苦！研究：全職工作又養2小孩「壓力比人大40%」

腿抽筋怎麼辦？營養師激推「豆漿、高麗菜」超強補鈣法曝

別輕易愛上同事！辦公室戀情12個殘忍下場：分手超難看

男人痛到歪腰！中醫師獨授「舒緩穴位」竟然是在膝蓋

止痛藥變貴了！「普拿疼4月起調漲」最高漲10%

讀者迴響

回到最上面