男人痛到歪腰！中醫師獨授「舒緩穴位」竟然是在膝蓋

點評: 腰痠背痛怎麼辦~來看大師如何破解！

▲腰背痠痛，要注意身體是否出現警訊。（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導

你有腰痠背痛的困擾嗎？穴位大師陳峙嘉就在節目《中醫師翻白眼》的主題「talk about 穴」中，想要舒緩腰部疼痛，按的可不是腰，而是腿部！平常只要多按壓膝蓋內窩的「委中穴」除了治腰背痛外，還能解決急性腸胃炎、痔瘡、中暑困擾。

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陳峙嘉解釋「委中穴」屬足太陽膀胱經，位於膝窩正中橫紋兩筋間凹陷處。用兩手拇指按壓兩側，力度以稍微痠痛為宜，連做10到20次。主治腰背痛、下肢病症、以及小便不利。平常按壓還能治療急性腸胃炎、中暑、痔瘡、急性腰扭傷等等，最適合腰背使用過度的人。

▲男人必按好穴，腰背的痛靠委中。（圖／翻攝自《中醫師翻白眼》）

此外，根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，許多人常認為腰背痛只是小事而輕忽，然而有多種疾病症狀都跟腰背痛有關，最長見的就是姿勢不良，很多20至40歲的青壯年上班久坐、下班攤在上發床上，很容易有腰肌勞損、脊椎側彎等問題。

另外，「脊椎疾病」如椎間盤突出、軟組織炎症，以及罹患「骨質疏鬆」的人，多少有腰背疼痛的問題，夜間、清晨容易痛得更劇烈。甚至腎炎、盆腔顏、子宮肌瘤、泌尿結石等，都會反應在腰背上。民眾除了按摩穴位，也得提高就醫警覺。