半夜小腿抽筋痛炸！睡前「做2動作」預防...冬天小心了

▲小腿抽筋當下要握住腳尖，慢慢往上扳。（圖／達志／示意圖）

文／黃慧玫

肌肉緊繃是抽筋好發的原因之一，因此，運動後未能適時的放鬆緊繃肌肉，或長時間維持同個姿勢、姿勢不良慣用某一側等，就會造成血液迴圈受阻、血流淤滯，身體代謝產物不能及時排除，刺激肌肉收縮，造成痙攣現象。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎建議，以最常見的小腿肚抽筋為例，抽筋當下可握住腳尖，把腳掌慢慢往上扳來伸展小腿肚，讓過度收縮的肌肉群逐漸放鬆。而為了預防抽筋的再次發生，適時的放鬆與伸展小腿肌肉，恢復其彈性，便能減少抽筋。

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不妨在睡前進行腿部伸展，都有助於預防腿部抽筋。如盤坐後，將一隻腳向外伸直，用同側手伸直把腳尖往自己壓數秒後，換邊進行；面對牆壁，雙腿打開與肩同寬，指尖朝上、雙掌平貼牆上，身體慢慢前傾，貼向牆壁，注意維持腳掌貼地，停10秒，再恢復站立姿勢。進行時，會明顯感覺腿部肌肉被伸展。

▲冬天氣溫下降更容易抽筋，睡前可先泡腳舒緩。（圖／翻攝自pixabay）

溫水足浴 促進血液循環

溫度變化也容易引發夜晚抽筋，因低溫會使下肢血液循環變差導致。夏天睡覺若棉被沒蓋好，或冷氣、電風扇直吹腳部，就會產生抽筋；冬季因為氣溫下降，更是肌肉痙攣的好發時刻。建議，睡前不妨泡泡足浴，以40 ℃左右的溫熱水浸泡雙腳15∼20分鐘，達到預防小腿肌肉痙攣的效果，因溫熱水能促進下肢血液循環，並舒緩緊繃的腿部肌肉，有助於減少抽筋機會。

趙函穎提醒，如果抽筋經常反覆發作，即便是積極的進行生活改善後，仍無法預防其發生，必須考慮可能是疾病或藥物導致，應立即就醫進行詳細檢查，或詢問醫師是否因藥物影響所致。

諮詢專家／晨光健康營養專科諮詢中心院長 趙函穎

本文授權轉載自【國家網路醫藥】