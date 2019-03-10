洗選蛋v.s散裝蛋哪個好？挑選技巧曝...「10道清洗步驟」完勝

▲洗選蛋需要經歷挑選、清洗、殺菌等步驟。（圖／記者李毓康攝）

文／圓圓營養師（林圓真）

雞蛋是在雞的輸卵管中慢慢地形成蛋殼，再從雞的泄殖腔被產出到體外，泄殖腔是生殖道、腸道、尿道的共用出口，生產雞蛋過程，雞蛋外部容易會受到雞糞與沙門氏菌污染，細菌可穿透蛋殼高或到內部。因此雞蛋儲存過程和烹煮是防止沙門氏菌引起食物中毒是最重要的。

為什麼要選擇「洗選蛋」？

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雞蛋經過洗選過程，降低蛋殼上的雞糞與細菌等殘留，根據衛福部生鮮蛋品洗選作業指引，清洗流程都有一定要求才能降低雞蛋受到汙染風險，包含檢蛋、消毒、清洗、烘乾等。如果有廠商減少幾個步驟、溫度及殺菌劑濃度沒控制好，雞蛋只會越洗越髒，選擇CAS認證蛋品比較有保障。

1.選別：檢查外觀，只留下清潔的蛋，將破損、髒污、畸形的蛋挑出

2.洗淨：洗淨分3步驟，水溫維持在30度C以上，並至少控制高於溫度5～10度C。噴水與刷洗的洗潔劑（次氯酸鈉200ppm或四級銨化合物200ppm）來減少蛋殼微生物量。

3.噴水：用水噴在蛋殼上，濕潤蛋殼並去汙

4.刷洗：刷掉蛋殼上的髒汙。

5.沖洗：將殘餘的髒污沖洗乾淨，這個步驟不能添加洗潔劑。

6.風乾：將蛋吹乾。

7.油蠟處理：蛋在清洗的過程也會讓表面的天然保護膜受損，如果要讓蛋的密閉性與保存性提升，可以對表面噴可食用石蠟處理。

8.照蛋檢查：用強光照蛋，以檢查並捨棄是否有血絲或者破裂等異常

9.包裝：用包裝盒包裝

10.儲藏： 存放在室溫25度C以下，或是冷藏7度C以下～凍結點負0.5度C以上。

▲挑選雞蛋要注意有無破損、裂痕。（圖／記者湯興漢攝）

如何挑選及儲存雞蛋

1.非洗選蛋及洗選蛋的營養成分沒有不同，只有清洗包裝流程不同。

2.挑選中、小顆雞蛋比較安全。過大顆雞蛋常伴隨蛋殼比較薄，容易受到細菌汙染問題。

3.挑選沉甸及蛋殼較厚的雞蛋比較新鮮，購買時可用手測試觸感

4.最重要挑選蛋一定要蛋殼無破損、裂痕。

5.如果購買洗選蛋可直接放入冰箱蛋盒存放即可。將雞蛋源的一端朝上，尖的朝下放置，避免氣室的空氣影響新鮮度。

6.購買市場非洗選蛋，切記不可洗蛋，避免破壞蛋殼保護層，反而容易受到細菌感染。

本文授權轉載自《圓圓營養師》