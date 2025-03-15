巧克力囊腫「3大元兇」曝！婦科醫：恐不孕

▲巧克力囊腫是發生在卵巢的子宮內膜異位症。（示意圖／視覺中國）

文／常春月刊

你有聽過「巧克力囊腫」嗎？這個名字聽起來很特別，但它其實是一種常見的婦科問題。它到底是什麼？會有什麼症狀？又是怎麼造成的呢？

巧克力囊腫是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

婦產科張瑜芹醫師指出，巧克力囊腫又稱為子宮內膜異位瘤，是發生在卵巢的子宮內膜異位症，也就是在卵巢上形成的一種囊腫。它之所以叫「巧克力」囊腫，是因為囊腫裡面裝的液體顏色像巧克力醬，而這種液體其實是舊的經血積在裡面形成的。巧克力囊腫通常生長緩慢，但有時候會造成疼痛或影響生育，雖然聽起來有點嚇人，但大多數情況下是良性的，只是需要定期追蹤或治療。

巧克力囊腫原因？

張瑜芹說明，巧克力囊腫主要是由子宮內膜異位症引起的。巧克力囊腫的形成主要是因為子宮內膜組織長到了不該長的地方，特別是卵巢上。正常來說，子宮內膜應該只長在子宮裡面，但有時候，這些組織會跑到卵巢上。每個月經期，這些異位的組織也會像正常子宮內膜一樣出血，但血液卻無處可去，久而久之就積在卵巢裡形成囊腫。至於為什麼會發生這種情況，醫學界還沒有完全搞清楚，可能和遺傳、免疫系統和荷爾蒙有關。

1、逆行月經：有時候月經血會逆流進入腹腔，帶著子宮內膜細胞一起。這些細胞可能會附著在卵巢上，開始生長，最終形成囊腫。

2、荷爾蒙失衡：雌激素過高可能會刺激異位的子宮內膜組織生長，因此有些荷爾蒙治療可以幫助控制囊腫。

3、免疫系統問題：有些人的免疫系統可能無法有效清除跑到子宮外的內膜組織，讓這些組織有機會在卵巢上生長，形成囊腫。

巧克力囊腫症狀？

張瑜芹表示，巧克力囊腫的症狀因人而異，有些人可能完全沒感覺。不過，常見的症狀包括嚴重的經痛、下腹部疼痛或脹痛，特別是在月經來的時候更明顯。有些人可能會在性行為時感到疼痛，或是有不規則出血的情況。另外，巧克力囊腫也可能會影響生育能力，造成不孕的問題。如果發現自己有這些症狀，最好去看醫生做檢查，及早診斷和治療。

延伸閱讀：

·「月經來可以吃冰嗎？」兩派吵翻！醫解答萬年疑問 身體真的感覺舒適一些

·月經來出現「詭異肉塊」要緊嗎？醫揭真相 2情況恐有婦科問題快就醫