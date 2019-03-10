喝酒喝到怕！「戒酒發泡錠」助攻...貪喝1口下場痛炸

▲飲酒過度會殘害腦部、肝硬化及胃出血。（圖／pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

「戒酒澆愁」是酒精成癮與濫用的人最常見的喝酒理由，酒精成癮不僅會傷害健康，增加憂鬱症、焦慮症、及精神疾病等心理疾病，也會造成肝硬化、胃出血等內科疾病，醫院更引進「戒酒發泡錠」讓酒癮患者喝了會對酒精產生不適，進而嫌惡與排斥達到戒酒效果。

「為何不戒酒呢？」是許多酒癮患者最難開口回答的問題。醫師指出，很多患者也曾經多次想要戒酒，但因為環境因素、人際壓力、情緒控管與睡眠失調等等又走向復發的道路。南投醫院精神科與成癮專科醫師王奕翔表示，酒癮是種慢性易復發的腦部疾病，需要藥物、人際互動、社會支持等多面向來協助。

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有鑑於此南投醫院引進戒酒專案藥物「戒酒發泡錠」，它的原理是藉由此藥物阻斷乙醛脫氫，使得服藥者若再飲酒將造成乙醛在體內大量堆積，造成潮紅、噁心、出汗、頭痛等極度酒醉狀態，導致對酒精的嫌惡與排斥，亦即「嫌惡療法」。簡單說這個藥讓酒癮者喝一口酒產生如同喝多瓶酒般不舒服，幫助酒癮者維持不喝酒的狀態。因此若服用此藥再喝酒，易造成身體的危害。

▲「戒酒發泡錠」會造成患者潮紅、噁心、出汗、頭痛等極度酒醉狀態 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

精神科主任陳致遠提到，這種嫌惡療法將讓酒癮患者有多一種治療選擇，但比較適合正在戒酒而有困難的患者。且戒酒發泡錠健保不給付，若有需求的民眾可至醫院諮詢，在醫師的評估與討論後，進行戒酒治療。

醫師提醒，貪圖喝酒小心誤事，酒癮者除了自身有高比例的外科併發症，如跌倒、骨折等，其他包括衍生的社會問題，如家暴、性侵、酒駕肇事等，特別近年來酒駕肇事造成傷亡時有所聞，「問題性飲酒」更會影響腦部和行為表現，造成多重系統的損傷與急慢性共病，不可不防！