ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

戀愛無人能擋！7星座「火速交往」嚇傻親友...巨蟹、射手全中

點評:憑著一股感覺跟衝動>/////<
ETtoday健康雲

▲▼兩性,愛情,感情,交往。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲兩人只要感覺對了，火速交往不是問題。（圖／翻攝PAKUTASO）

國際中心／綜合報導

你愛上一個人要花多久的時間？有的人談戀愛，就像溫火燉煮一樣，時間越久才能入味、奪得芳心。然而卻也有人感覺對了，一秒就能追入愛河。根據外媒《indiatimes》指出，這7個星座的戀愛往往來得像陣龍捲風，短時間就決定交往的速度，時常嚇傻周遭親友。

1.牡羊座

請繼續往下閱讀...

牡羊以冒險犯難的精神最為代表性，他們也把這樣積極進取的態度發揮在愛情生活中，如果他們對一個人有好感，絕對毫不扭捏、故作姿態的表現他們對你的感受，在短時間內就能夠看出心思，甚至還尚未確定對方的心意下，就直接「衝一波」。

2.金牛座

金牛座的人天生慷慨，他們對於情感的感知力很強，對於喜歡的人他們無話不談，甚至恨不把自己珍愛的事物與對方分享，即使他們對愛情往往追求著謹慎的承諾，但這也阻擋不了他們愛上對方的衝動感。

3.巨蟹座

巨蟹座絕對是最容易一見鍾情的星座之一，這個相對多愁善感的蟹子們，很容易將自己的情感投射到對方身上而不自知，若是遇到一個對象，是彼此對於結婚、共組家庭的渴望能夠一拍即合，他就會毫不猶豫的陷入愛情中。

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲巨蟹遇到一個給他滿滿安全感的對象，會毫不猶豫的陷入情網。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

4.射手座

射手座喜歡體驗新鮮的事物，如果他們遇到一個對象常讓他們覺得有趣且興奮，就會很容易被吸引。對於未來他們並沒有那麼多的束縛與考量，活在當下更是他們的座右銘，如果遇到一個令自己傾心的對象，絕對二話不說馬上約會交往！

5.天秤座

天秤或許比較少一見鍾情，但他們也不需要花費數月來培養對一個人的好感，天秤愛上一個人，會在一開始花費許多時間來理解對方，甚至去維持彼此的平等性，不願輕易屈服。但如果確定陷入愛情中，他會將自我全部奉現出來。

6.雙魚座

雙魚座是最具同情心及浪漫的星座，這使他們容易陷入愛河，並且小劇場大開，甚至會花費很多心思去安排與對方相處的時光，讓對方覺得自己的存在非常特別，並且更盲目的付出自己的信任。

7.雙子座

雙子座喜歡快速進入一段關系中的新鮮感，一旦他們被對方強烈的吸引，就會非常誠實表達自己的愛意，全心全意的投入，甚至會因此變得緊繃，這全是為了要讓對方感到開心所做的努力。

小黑喵看到新貓弟弟森77　超標準發音：不要～乾！

關鍵字： 心理健康 星座 愛情健康 男女交往 indiatimes
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

腋下藏2顆臭氣彈...狐臭族群曝！愛喝酒、抽菸全中標

職場怕被小鮮肉淘汰！專家勸：掌握這經驗「越老越值錢」

藥吃多容易洗腎？醫揭「真正原因」打臉：小心減壽12年

磁場合＝有錢賺！12生肖「貴人方位」曝：龍族創業趁現在

最重視健康星座「天蠍奪冠」！2萬筆健檢資料揭密

降血糖、抑制脂肪肝！　專家激推「辛香料」＋「綠茶」

多位員工罹癌死！鐵工廠老闆「狂吸粉塵40年」　胸悶就醫慘了

居酒屋喝酒小心別碰「這一味」！　小心脂肪肝找上你

中1個快分！男友「做這6件事」＝沒那麼愛妳　兩人沒未來別傻了

戀愛無人能擋！7星座「火速交往」嚇傻親友...巨蟹、射手全中

讀者迴響

回到最上面