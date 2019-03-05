戀愛無人能擋！7星座「火速交往」嚇傻親友...巨蟹、射手全中

▲兩人只要感覺對了，火速交往不是問題。（圖／翻攝PAKUTASO）

國際中心／綜合報導

你愛上一個人要花多久的時間？有的人談戀愛，就像溫火燉煮一樣，時間越久才能入味、奪得芳心。然而卻也有人感覺對了，一秒就能追入愛河。根據外媒《indiatimes》指出，這7個星座的戀愛往往來得像陣龍捲風，短時間就決定交往的速度，時常嚇傻周遭親友。

1.牡羊座

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牡羊以冒險犯難的精神最為代表性，他們也把這樣積極進取的態度發揮在愛情生活中，如果他們對一個人有好感，絕對毫不扭捏、故作姿態的表現他們對你的感受，在短時間內就能夠看出心思，甚至還尚未確定對方的心意下，就直接「衝一波」。

2.金牛座

金牛座的人天生慷慨，他們對於情感的感知力很強，對於喜歡的人他們無話不談，甚至恨不把自己珍愛的事物與對方分享，即使他們對愛情往往追求著謹慎的承諾，但這也阻擋不了他們愛上對方的衝動感。

3.巨蟹座

巨蟹座絕對是最容易一見鍾情的星座之一，這個相對多愁善感的蟹子們，很容易將自己的情感投射到對方身上而不自知，若是遇到一個對象，是彼此對於結婚、共組家庭的渴望能夠一拍即合，他就會毫不猶豫的陷入愛情中。





▲巨蟹遇到一個給他滿滿安全感的對象，會毫不猶豫的陷入情網。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

4.射手座

射手座喜歡體驗新鮮的事物，如果他們遇到一個對象常讓他們覺得有趣且興奮，就會很容易被吸引。對於未來他們並沒有那麼多的束縛與考量，活在當下更是他們的座右銘，如果遇到一個令自己傾心的對象，絕對二話不說馬上約會交往！

5.天秤座

天秤或許比較少一見鍾情，但他們也不需要花費數月來培養對一個人的好感，天秤愛上一個人，會在一開始花費許多時間來理解對方，甚至去維持彼此的平等性，不願輕易屈服。但如果確定陷入愛情中，他會將自我全部奉現出來。

6.雙魚座

雙魚座是最具同情心及浪漫的星座，這使他們容易陷入愛河，並且小劇場大開，甚至會花費很多心思去安排與對方相處的時光，讓對方覺得自己的存在非常特別，並且更盲目的付出自己的信任。

7.雙子座

雙子座喜歡快速進入一段關系中的新鮮感，一旦他們被對方強烈的吸引，就會非常誠實表達自己的愛意，全心全意的投入，甚至會因此變得緊繃，這全是為了要讓對方感到開心所做的努力。