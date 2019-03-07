解不出來！他膀胱被石頭滾出血...醫：小心「2成因」奪命





▲術中影像黃色部分為膀胱結石。（圖／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名66歲林先生，因多年來解尿困難，晚上往往會夜尿3至4次，甚至也有血尿情況，直到最近與家人出遊，中途在休息站上廁所時，因遲遲無法順利解尿，導致行程延誤，返家後他赴醫檢查，發現自己不僅攝護腺肥大，還有2公分大的膀胱結石，所幸透過「雷射攝護腺刨除術」治療後，一次解決攝護腺肥大與結石問題。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，患者過去曾因解尿困難，透過藥物治療，但成效不佳，這次因影響團隊行程，決定再次赴醫，希望日後不再造成其他人困擾，透過膀胱鏡檢查發現因攝護腺肥大，導致膀胱內的結石無法隨尿液排出，長年下來使得結石越長越大，必須透過手術治療才能順利取石。

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邱鴻傑指出，一般人出現尿路結石，通常只要多喝水，就能排出小於0.5公分的細小結晶，但若有攝護腺肥大的問題，當肥大的攝護腺壓迫到尿道，長期下來會導致尿液滯留，使得尿液中的小結晶越滾越大，最後變成大結石，當滾動時刮傷泌尿道，就會造成血尿，若不幸合併感染，就會引發腎功能受損、菌血症等，若未及時處理，恐有生命危險。

▲超音波影像的紅圈處為膀胱結石。（圖／亞大醫院提供）

邱鴻傑強調，目前對於攝護腺肥大的問題，可透過傳統電刀刮除、雙極電刀、雷射汽化、切除、刨除等方式治療，因考量患者年紀輕，以及確保未來不再復發，選擇透過「雷射攝護腺刨除術」，如同剝葡萄一般，用器械沿著攝護腺包膜並用銩雷射將組織剝離，再用鈥雷射絞碎結石，除了降低出血機率、復發率外，手術和住院時間短，手術安全性也大幅提升。

▲攝護腺肥大的病患若不積極治療，恐怕會引發血尿、結石、傷腎的問題。（圖／亞大醫院提供）

邱鴻傑提醒，平時民眾應多喝水、適當運動，預防結石生成，與促進結石排出，若出現攝護腺肥大合併膀胱結石的症狀，當採取藥物治療效果不佳時，可考慮積極處理，否則恐會造成持續性血尿、結石、餘尿過多解不乾淨、睡眠品質不佳、影響腎臟功能等問題，屆時恐增加治療困難。