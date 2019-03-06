上班壓力大「多吃雞胸肉、薑黃」！　8妙招救救「過勞腦」

▲抗壓飲食可食用雞胸肉、豬里肌幫助消除疲勞。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰指出，最近不少竹科工程師來就診，普遍描述的症狀都是工作過勞症狀，常見的心理症狀包括不想上班、工作時整天覺得筋疲力盡、疲勞無法恢復、對工作抱怨連連、失去熱情動力，擔心是否自己得了憂鬱症。

醫師表示，工作過勞常發生在工時長、高壓與一成不變的工作，生活單調、個性完美主義、使命必達的人都是工作過勞的高危險族群。想要如何預防與改善過勞，其實在輕微的工作過勞，民眾就可以透過生活與飲食調整，建議如下：

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1. 提升身體的抗壓性

● 有氧運動333，每周三次、每次30分鐘、每次運動至心跳每分鐘130跳以上。

● 抗壓飲食：蔬果類如綠花椰菜、紅番茄、蘋果；富含omega-3脂肪酸的食物如魚類（鮪魚、鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚）、橄欖油、堅果類有助於抗焦慮。

● 其他肉類如雞胸肉、豬里肌肉含有可以幫助消除疲勞的成分；其他如薑黃、芝麻的成分也有助於身體抗壓。小麥、胚芽、黃豆、芝麻等富含有讓身體放鬆的「血清素」原料，此外適當補充維生素B群、葉酸、菸鹼酸對於製造血清素也很重要。

▲食用薑黃、芝麻可讓身體放鬆。（圖／翻攝自pixabay）

2. 學習放鬆方法

● 多練習腹式呼吸，活化副交感神經學會放鬆。

● 工作累了，站起來休息十分鐘做做伸展操。



● 勤練太極、瑜珈有助於身體時常保持在放鬆狀態。



● 學習在適當的時候說「不」，避免自己接了太多工作超出自己負荷。



● 培養興趣：如旅遊、吃美食，讓自己放假時心和大腦能夠真正休息。



● 社交關係：好友一聚彼此抱怨分享生活上的喜怒哀樂。



● 如果真的累壞了，盡可能適當調整工作環境/職務內容。



● 減少對工作過度不合宜的期待。

如果過勞症狀出現比較嚴重的身心症狀，甚至出現了焦慮症、憂鬱症的情形，建議找專業的身心科醫師診療。