別輕易愛上同事！辦公室戀情12個殘忍下場：分手超難看

▲辦公室戀情是一段不能說的秘密。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者謝承恩／綜合外電

跟工作同事日久生情，聽起來好浪漫？別傻了！連續劇總洗腦「辦公室戀情」刺激又美好，這段不能說的秘密，一旦被同事拿出來八卦，下場可能很難堪。根據外媒《thetalko》指出有12個超殘忍原因，絕對別輕易愛上同事。

1.工作的一舉一動都被監視

請繼續往下閱讀...

當你跟同事交往時，大家都會密切的關住你們的戀情，甚至就像狗仔一樣無時無刻把目光停在你跟另一半的互動上，例如你走到對方的座位聊天、雙雙離開會議室，甚至是上班時兩人一起遲到，都會惹人遐想。

2.每天必須都要看到他

俗話說，小別勝新歡。當你經過昨夜的激情纏綿，隔天可以好好收心認真工作，然而如果你跟同事交往，隔天、甚至每一天上班都會看到對方，很可能會讓彼此的感情難以喘息。就算你們隸屬不同部門，隨著在公司長時間的相處與頻繁碰面，也會甚至熱戀感會迅速消失。

3.成為八卦中心

當同事都知道你們在交往，很容易就會成為茶餘飯後的八卦話題，任何有關於你的人際關係都有可能被扭曲，甚至會你的專業和名聲都會受到質疑，必須小心提防。





▲辦公室是八卦的集散地，一舉一動都會變成茶餘飯後的對象。（圖／免費圖庫pakutaso）

4.他的一舉一動讓你分心

工作時間應該要專注完成工作，並努力提升效率，然而身處熱戀期的你，常忍不住在辦公室尋找他的身影，或者在開會時偷偷擠眉弄眼，都可能會影響你工作的心情，若是老闆抓住你效率低落，小心工作不保！

5.話題圍繞在工作

自從交往後，你們容易把工作帶回私人空間處理，甚至兩人談話的內容多圍繞在腦人的案子、討厭的八卦，很難培養彼此共同的興趣，甚至創造新的話題。

6.公私不分

一天工時至少8~9小時都在上班，下班做好生活平衡非常重要，如果跟同事交往，包準你可能上班打屁的時間變多，把工作帶回家的次數也變頻繁。甚至職場內外，你們會成為彼此的傳話筒。

▲跟同事交往後，更容易把工作帶回私人空間處理。（圖／免費圖庫pakutaso）

7.時常遭到眼紅嫉妒

當你交往的對象是經理或老闆，很可能會引起許多職場互動上的嫉妒，你的同事總是會質疑你的能力，或者懷疑你有特殊待遇和地位，因而受到排擠。你若不是眼紅的對象，那有可能你也會對異性同事跟另一半的互動感到嫉妒且疑神疑鬼。

8.午餐時間要跟誰吃？

午餐時間本來是員工聯絡感情的時間，身為同事兼情人，時常黏在一起吃午飯嗎？如果跟其他同事用餐，他會不會因此覺得尷尬？如果你偶爾想要一個人吃飯，但他堅持要一起吃怎麼辦？原本期待午餐可以放鬆的時間，卻多了壓力感。

9.假期泡湯

除了以上提到的「公司不分」、「話題圍繞在工作上」之外，最慘的不外乎是放假時，有一人必須留守辦公室了。如果你跟同部門的同事交往，很可能無法同時安排長假期，因為公司不見得會讓兩個員工同時準假，避免陷入人力短缺。

▲跟老闆、經理交往，可能會被同事質疑有特權待遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

10.爭吵後「見面躲不掉」

在一般的戀情中，當你吵架後是可以讓彼此繼續上班、好好冷靜一下的，但與同事交往後，你根本沒有躲避的空間，當你們大吵後還是必須在職場上看到對方，甚至互動還會顯得尷尬、冰冷，這也讓其他同事們有八卦的機會。

11.小心被解雇

在你打算談場辦公室戀愛，要注意查看員工手冊！有的公司對於辦公室戀愛是禁止的，如果被雇主發現後，你可能會因此被解雇。在陷入戀情錢，必須謹慎的問問自己：這真的值得嗎？

12.分手絕對尷尬到爆

談戀愛的一開始總是浪漫美好，但一旦破局之後，下場就會很難堪。當兩人分手後，在工作上的合作就會變得非彆扭尷尬，甚至讓私人情緒影響到公事，你也不可能因此為了要療傷而徹底斷絕工作往來，甚至輕易辭職。另外還有另一個更糟的情況，就是看見前任跟其他部門的女生約會，這絕對讓你噁心到吐。