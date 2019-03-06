小腿好酸別急拉筋！久站、走路「緊繃3腿型」...你是哪種？

▲站久、走久出現小腿痠痛的情形，可不可以拉筋呢？（圖／達志／示意圖）

圖、文／全民人體力學保健教室

你常站久或走久後感到小腿痠痛嗎？你還在以為「小腿痠痛=小腿緊繃」，所以要常做小腿肚拉筋運動嗎？小心！有可能這樣反而會讓你的小腿更加緊繃喔！

究竟小腿痠痛適不適合做小腿拉筋運動？其實取決於小腿肚的肌肉是處於「真正緊繃」的情況或是處於被拉扯（過度拉長繃住狀態），若是處於「真正緊繃」的情況，此時才適合去做小腿肚拉筋運動唷！反之就可能讓緊繃的小腿更加緊繃，快來看看該如何判讀吧！

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我們可以藉由小腿中線（腓骨）與腳板的相對位置來去判斷哪裡緊繃？

1. 正常小腿的排列：小腿中線（腓骨）與腳板夾90度，此狀態小腿的肌肉最輕鬆。但如果您還是有小腿痠痛的困擾，通常代表有來自其它力學失衡問題唷！

2.「小腿向後移」的排列：小腿中線（腓骨）與腳板夾大於90度，此為真實小腿肚緊繃（把小腿向後拉偏移）。

3.「小腿向前移」的排列：小腿中線（腓骨）與腳板夾小於90度，如此的小腿肚其實不是緊繃，而是被拉扯(過度拉長繃住狀態)，真正緊繃的兇手其實是為於小腿前方的「脛前肌」唷！

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1. 正常小腿的排列：此狀態小腿的肌肉無需做放鬆伸展。

2.「小腿向後移」的排列：請做圖一「小腿肚自我伸展運動」

起始位置：找一面牆，腳一前一後站（要伸展那側的腳為前腳），腳趾朝前，腳跟貼地。

動作：將前腳膝蓋往牆壁方向靠近，一直到前腳的小腿後側肌肉有被拉緊的感覺，動作過程中腳跟都要維持貼地，維持姿勢30秒到1分鐘再回到起始位置。



3.「小腿向前移」的排列：請做圖二「小腿前側自我伸展運動」



起始位置：跪坐在腳上，兩腳腳板朝內（朝向身體方向），身體向前傾，兩手掌支撐在地面。

動作：用手和腳板的力將身體抬離地面，一直到小腿前側肌肉有被拉緊的感覺，維持姿勢30秒到1分鐘再回到起始位置。

本文作者

全民人體力學保健教室Bruce & Evan物理治療師。「人體力學的不正常」是導致各種筋骨痠痛麻、關節退化的元兇；「人體力學基本知識」將是現代養生保健必備的常識；全民人體力學保健教室堅持只給「專業的人體力學知識」，現有經營粉絲專頁、網誌。