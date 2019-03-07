糖吃多會傷腦！外食最怕「6甜蜜陷阱」：滷肉飯、水果全遭殃

▲滷肉飯的蜜汁含有糖份。（圖／記者顏心彤攝）

文／ Phyllis藥師

你知道焦慮、疲勞、記憶力變差、齟齒、肥胖、代謝症候群、慢性病（糖尿病、高血壓、高血脂），甚至是阿茲海默症、退化性關節炎都可能是「吃」出來的嗎？目前研究已經證實「長期攝取過量醣類」除了對大血管造成危害，也會對小血管造成發炎損傷，加速大腦及關節退化。

什麼情況建議減醣呢？

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腰圍及體重超標、血糖血脂異常、飯後想睡精神差、脂肪肝、身體疼痛發炎、想維持心臟健康等等，強烈建議將飲食當中的醣類占比減少控制在30-45%，並且將醣類來源由精緻醣類（白飯、麵包、麵條），改以未精緻澱粉（全榖雜糧）類取代。

健康減醣 跟我做：

1.多喝水，拒絕含糖飲料。

2.每餐的全榖雜糧類份量不超過1碗（家用飯碗 約240cc）。

3.小心隱形糖！勾芡、糖醋、蜜汁、加工品醬汁裡面含糖多，選擇簡單料理的餐點（清蒸、清炒）為宜。

4.水果含果糖，一天不超過2份，1份量約家用飯碗的8分滿。

5.奶類是主要的鈣質來源，每天必不可少，但必須控制不超過1.5杯（1杯約240cc）。

6.養成看營養標示的好習慣，聰明控制每日醣類攝取總量。

▲水果一天不超過2份，1份量約家用飯碗的8分滿。（圖／翻攝自pixabay）

小心其他醣類陷阱：

1.鹹餅乾、鹹麵包雖然吃起來是鹹的，但可全都是澱粉（醣類）喔！

2.外食族請注意：許多鹹的菜餚會添加糖以增添風味。日式蓋飯、拉麵、滷肉飯、雞肉飯、鍋貼、炒飯炒麵等等， 整份餐點幾乎九成都是醣類。

3.吃起來不甜的水果 不代表含糖量低，依然得注意控制份量。

珍惜自己 就從飲食做起，搭配適當運動，好好吃 好好睡，疾病才能遠離你。



Phyllis藥師，任職連鎖藥妝經驗20年以上，現任愛買三重店兼職藥師，專長為銀髮族保健諮詢、糖尿病及氣喘衛教。

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