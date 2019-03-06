早睡早起=效率更好？夜貓族喊冤...「熬夜原因」超心疼

▲早睡早起的人，在白天的注意力、反應都比較好。（圖／翻攝自pixabay）

文／藥師KIKI

俗話說早睡早起身體好，真的是如此的！最近在一個有趣的英國研究報告中指出，科學家選了38個自願者分成兩組，一組是每天晚上23:30前入睡，早上6:30起床，另一組是半夜2:30入睡，10:15起床，然後在8:00到20:00間進行測試，並使用核磁共振磁（MRI）掃描他們的大腦功能。

該結果顯示早睡早起者，在早晨的注意力、反應都比較好、勞累度也比較低，而夜貓族反應最快的時間是在晚上20:00，但其大腦表現仍差於早起者。根據統計，現代有將近40%-50%的人喜歡晚睡，也應考慮是否該調整自身作息及工作時間，幫助提升工作及學習效率。

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在另一項研究指出，如果學生晚一個小時上課，學習力會明顯提升。我認為最理想的情況下，是學校或公司根據「學生或工作人員的狀況」調整上課、上班時間，但現實中，往往跟個人約束力與作息有關，若是將上班時間改晚一點，卻反而使習慣晚睡的人更晚休息，隔天還是會覺得疲倦。

▲常見的晚睡原因包含因壓力、荷爾蒙造成的失眠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

早睡早起這麼好，為什麼還要晚睡？

現代人晚睡其實也有跟失眠有關，往往需要靠服用安眠藥才能入睡。其中，民眾擔心服用促進睡眠的藥會有成癮性或抗藥性，確實有可能的！另外也有些安眠藥吃了半夜還會夢遊，但是也不用過於驚慌，這些副作用都會在停藥後恢復。藥局有賣一些幫助入睡的指示藥，這類藥物就是利用抗組織胺藥副作用à嗜睡來讓人入眠，但對有些人來說，吃了隔天會很勞累。

失眠最重要是要找出原因，如果是工作壓力過大，除了找出時間放鬆出遊外，可以推薦一些含Gamma Amino Butyric Acid (GABA) 的保健食品。GABA是可以讓腦神經放鬆休息的神經傳遞物質，有些人吃了以後會比較容易入睡。另外，也有人是鈣缺乏導致的失眠，這情況常見於更年期婦女，很多民眾在補鈣後就改善，如果真的失眠很嚴重，還是建議看醫師，尋找真正原因，不要道聽塗說誤了治療時機。

資料來源：https://www.bbc.com/news/health-47238070