11月大女嬰出現「慣用手」　左手懶張開竟是「腦瘤」惹禍

▲只喜歡用右手抓東西！11月大女嬰出現「慣用手」，腦瘤惹禍。（圖／示意圖，非當事案例／取自免費圖庫pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

一名11個月大的女嬰被父母發現喜歡使用右手，左手雖然力氣正常，卻很少使用，手掌也不愛張開或抓握，經轉診至中國附醫兒童神經科就診後，在腦部超音波檢查，發現左腦基底核訊號上升，再檢查腦部磁振造影，發現一錯構瘤（hamartoma）位於左腦基底核，安排血液基因檢查，果然確診為神經纖維瘤第一型。

收治患者的中國附醫兒童神經科周宜卿主任示，該名女嬰就診時，除了左手不靈活外，身上還有5個小於5毫米的胎記，「像咖啡牛奶潑在身上」。

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▲女嬰身上如咖啡牛奶般的皮膚胎記。（圖／中國附醫提供）

周宜卿提到，皮膚和神經的發育都屬於胚胎外胚層，一旦神經發育有問題，也會在皮膚上留下記號，叫做「神經皮膚症候群」，神經纖維瘤第一型就屬此類。女嬰應皮膚黑，且胎記偏小、顏色淺，故在新生兒體檢時不易發現，直到出現「慣用手」，才被揪出病徵。

周宜卿解釋，一歲以前的寶寶，左右腦功能尚未分化，故左右手也還沒分工，因此該階段寶寶，都是透過雙手拿奶瓶、雙手雙腳來爬行，直到2歲以後，大腦功能較強勢的那一處，才會發展為慣用手。

▲中國附醫兒童神經科周宜卿主任。（圖／中國附醫提供）

周宜卿表示，神經纖維瘤第一型是一種體染色體顯性遺傳疾病，一個人只要有一條基因發生問題，就會致病，但是也有一半的機會是胚胎自己基因突變產生疾病，而父母是正常的。

對於有家族史的個案，醫師可以用基因檢查進行產前診斷，但是若是新的突變產生，醫界是完全無從預防的，此時就必須依靠細心的父母觀察，是否有不正常的胎記，或是嬰幼兒有過早使用單手的現象，早期診斷，避免不必要的醫療浪費，並可進行以後懷孕的產前診斷。