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小孩講話「臭拎呆」別輕忽！　這病讓「聲音變悶」影響學習

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▲小孩講話「臭拎呆」別輕忽！這病讓「聲音變悶」影響學習。（圖／示意圖／取自pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

小孩講話「臭拎呆」，當心是聽力出問題！亞洲大學耳鼻喉部主任田輝勣表示，語言學習聽力佔了重要關鍵，但過敏兒或者中耳積水的小孩，因為聽到的聲音都變得「悶悶的」，有時還會聽不清楚，經常會出現反應慢半拍，學習效率不佳等症狀。

田輝勣提到，9成以上的孩童在成長過程中，都可能發生中耳炎，雖經適當治療很快就痊癒，但若本身就有過敏問題，長期鼻涕倒流、耳咽管功能不佳，就可能在中耳炎發生後引發中耳積水症狀，「一般來講約有1/3~1/4的小朋友都曾出現過。」

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面對中耳積水患者，耳鼻喉科醫師都會先給予抗生素治療，看鼻腔消腫後，耳咽管是否能恢復功能，若追蹤超過3個月仍未有改善，才會做侵入式治療，裝中耳通氣管將積水抽掉。

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▲9成以上的孩童在成長過程中，都可能發生中耳炎。（圖／示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

至於為何不一開始就直接抽掉？田輝勣解釋，中耳積水患者，有7~8成在服藥後症狀會自行消退，建議家長「等等看」，如果3個月後小孩仍反應聲音聽起來悶悶的，或者講話口齒不清，再經由醫師判斷是否進行侵入性治療。

每年3月3日為WHO訂定的「國際愛耳日」，今年主題為「檢查你的聽力（Check your hearing）」。田輝勣也傳授平日聽力保養之道「三大心法」，分別為：避免過度噪音暴露、適當運動控制三高，以及減少攝取炸雞、泡麵、燒烤等過氧化物。季節交替之際也要注意口鼻保暖，以免耳鼻喉問題引起急性突發性耳聾。

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