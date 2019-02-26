▲洗澡聽到「咕咕咕咕」！這病害小學校長「連路都走不穩」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

62歲的屏東長興國小校長邱坤玉，多年前在洗澡時耳朵開始聽見「窸窸窣窣」、「咕咕咕咕」的電波聲，有時噪音大如打雷，不僅影響溝通，走路也變得顛頗，上下樓梯都需要人攙扶才不會摔倒。醫師表示，有1/3的聽損患者平衡感也會出問題，這是因為內耳一半管聽力、一半管平衡，但只要選對助聽器，症狀就會大為改善。

根據內政部公告，截至2017年底，國內65歲以上的聽損人有有9萬3990人，佔總聽損人口77%，相較2000年多出近4萬2000人。聽力專家、亞洲大學耳鼻喉部主任田輝勣表示，聽力受損會直接影響到人接受外界的刺激度，造成治療慢慢退化，提早宣告「失智」，建議民眾可定期做聽力篩檢，若發現聽損情形，應儘早治療。

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田輝勣提到，當耳朵接受到聲音後，都會傳給腦部做「解碼」，但聽損者因外部聲音無法100%吸收，腦部就會錯誤解碼，進而產生「伊歐～伊歐」、「噠噠噠」等耳鳴聲，如果症狀持續3個月以上，就可以經醫師評估是否帶助聽器。

▲助聽器資料照。（圖／記者黃克翔攝）

田輝勣表示，許多長者都有迷思，認為要到重度聽損再戴助聽器，殊不知近年來研究發現，如果在中度聽損時就開始帶，能讓腦部保留較多的辨音能力，也能減緩失智發生。過去動物實驗中，曾將小鼠分別放在噪音環境與安靜環境中，結果發現，在安靜環境中的小鼠，耳朵神經突觸會減少，顯示聲音對聽力的正向影響。

「聽力與失智症的最大關聯性，還是在語言這塊。」田輝勣解釋，臨床大規模研究已發現，每天規律配戴助聽器6~8小時，與未戴助聽器的重聽年長者相比，3年後溝通能力就會慨出明顯差異，不會有名詞講不出來、無法表達問題，5年後兩者差距更明顯，「這是因為耳朵毛細胞長期未受到刺激的緣故。」