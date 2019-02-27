▲失智翁進安養院「變靈敏」，家人嚇呆：被附身？急找道士驅魔。（圖／示意圖，非當事案例／取自pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

一名75歲老翁，每次家人問話都答非所問，連孫子都以為他失智了，拒絕理會，但送到安養機構一陣子後，反應卻突然變得靈敏，連長期照顧他的外傭都嚇壞了。家人以為他被「附身」，還找來道士驅魔，後來才知道老翁是在體檢後發現聽損，在醫師指導下裝了助聽器，溝通管道被打開，生活也逐漸恢復正常。

根據內政部公告，截至2017年底，國內65歲以上的聽損人有9萬3990人，佔總聽損人口77%，相較2000年多出近4萬2000人。聽力專家、亞洲大學耳鼻喉部主任田輝勣表示，聽力受損會直接影響到人接受外界的刺激度，造成治療慢慢退化，提早宣告「失智」，建議民眾可定期做聽力篩檢，若發現聽損情形，應儘早治療。

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▲聽力專家、亞洲大學耳鼻喉部主任田輝勣。（圖／記者嚴云岑攝）

收治患者的亞大醫院耳鼻喉部主任田輝勣表示，老翁一開始到醫院檢查時，對於護理師以「筆談」提問都能順利回答，但同樣問題換成口語提問，就經常答錯，甚至答不出來。讓原本幫他檢查失智的醫師發現「案情不單純」，轉到耳鼻喉科檢查，才揪出是肺炎使用的抗生素引發耳內毛細胞受損，產生「耳毒性聽損」，經過配戴雙耳助聽器，並經過校正後，終於重拾溝通能力。

田輝勣提到，中耳炎、中耳積水、巨細胞病毒、麻疹、腮腺炎、聽神經瘤、鼻咽癌等，都容易引發聽損症狀，建議民眾若發現有耳朵悶悶、聽不清楚等症狀，不分年紀都應該接受聽力篩檢，若確診聽力受損，且在中、重度以上，可在聽力師協助下，配戴助聽器矯正。

▲華科事業群舉辦聽力衛教記者會。（圖／公關提供）

過往助聽器常給人厚重、雜音多等印象，但田輝勣表示，現在市面上產品已有10多個頻道供患者挑選，「患者喜歡聽尖一點的聲音，聽力師就會把高頻放大一點；如果喜歡聽厚重聲音，就把低頻調高一點。」至於是否有選購建議？田輝勣說，助聽器一天至少需配戴8~10小時，「還是聽起來不刺耳最重要」。