3天然食材捏出超軟萌「小豬湯圓」　粉色豬鼻原料竟是它！

▲Q萌小豬湯圓DIY ，「豬」事圓滿慶元宵。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

記者嚴云岑／綜合報導

一年一度元宵節到來，除了看花燈，賞滿月，也免不了吃湯圓應應景。今年正逢豬年，花蓮慈濟醫院發揮創意，運用紫薯、紅龍果、芝麻等新鮮食材，做出軟萌的「小豬湯圓」，不只無油、低糖、高纖，製作方式也十分簡單，民眾在家就能輕易上手。

花蓮慈院營養師鄭穎倢表示，紫薯富含膳食纖維，促進腸道蠕動，改善消化道環境，預防腸胃道疾病的發生。紫薯含有花青素，可以增強免疫力，清除體內自由基之外，也能保護心血管及降低代謝症候群的風險；硒、維生素A及維生素C等成分，可以提高抵抗力及抗氧化。用來增色的紅龍果，不只有花青素，其中甜菜紅素含量豐富，也具有抗氧化、抗發炎、抗腫瘤細胞生長效果。

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▲小豬湯圓需準備食材。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

至於該如何製作「小豬湯圓」？鄭穎倢建議，可用蒸熟的紫薯，包進白色的糯米團，做出小豬的臉，再用著紅龍果肉搓勻的粉紅糯米糰，則捏成小豬的耳朵及鼻子，再加上兩顆黑芝麻，裝飾成眼睛，下水煮熟後Q萌的「小豬湯圓」就完成了。

鄭穎倢表示，市售湯圓一顆將近70大卡，4顆就將近一碗飯的熱量，而甜度、油脂也較高，小豬湯圓雖然一顆約63大卡，但全程不加一滴油、人工色素或其他化學合成調味料，美味之餘也能吃得安心、安全，還能毫無負擔，但仍提醒患有糖尿病、高血脂的民眾，在攝取湯圓時要注意不要食用過量。

▼花蓮慈院營養師鄭穎倢。（圖／花蓮慈院提供）

小豬湯圓食譜看這裡：

糯米糰及內餡



●紫薯餡材料（約30顆）

1.紫薯300公克

2.砂糖視個人喜好

作法

1.將紫薯切小塊，電鍋放1杯米杯水量，蒸軟蒸熟。

2.蒸熟後的紫薯加入適量砂糖攪拌均勻。

3.將紫薯搓圓，搓成30個備用。

●白色湯圓糯米糰材料（約30顆）

1.糯米粉400公克

2.溫水300毫升

作法

1. 將60公克糯米粉加入100毫升的熱水，混合均勻。

2. 再加入剩於糯米粉混合均勻，過程中可以分次加入溫水，揉至軟硬適中不黏手的糯米糰即可。

3. 取1/10的糯米糰放旁邊備用，而剩餘的糯米糰平均搓圓，搓成30個備用。

●紅色湯圓糯米糰材料（約30顆）

1. 1/10的白色糯米糰。

2. 紅龍果10公克

作法

1. 將紅龍果切細碎，留果肉不要汁液。

2. 將白色糯米糰與紅龍果搓勻即可。

組合

材料(約30顆)：

1. 30個紫薯球

2. 30個白色糯米糰

3. 1大個紅色糯米糰

4. 黑芝麻5公克

作法

1. 將白色糯米糰壓扁後，把紫薯球放入包起來搓圓。

2. 紅色糯米糰取適量，依個人喜好做成小豬耳朵及鼻子，黏在白色糯米糰上即可。

3. 取2顆黑芝麻，黏在白色糯米糰上，即成小豬眼睛。