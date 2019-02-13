更新／文化大學大火「2女大生命危」　家長急從雲林北上探視

記者嚴云岑、趙于婷／台北報導

文化大學大典館今（13）日發生火警，警消獲報到現場救援，在男廁發現有2名女大生傷勢嚴重，分別被送往台北榮總與新光醫院搶救。台北榮總約於晚間6時45分接獲陳姓傷患，醫師表示患者呼吸有點問題，有吸入性嗆傷，會先幫忙插管治療。另一名22歲命危的李姓女大生送新光醫院後救回，目前插管治療中。

▲文化大學大火！50多歲命危傷患送北榮，醫：有吸入性嗆傷。（圖／記者黃彥傑攝）

台北榮總急診不具名醫師表示，送來的傷患為23歲陳姓女大生，119通報傷患意識不太清楚，但血氧、血壓濃度正常，稍早接獲傷患後，「呼吸看起來有點問題，有點吸入性嗆傷」，會先幫忙插管治療。

新光醫院目前也收治一名22歲李姓女大生，院方表示，該名患者到院時OHCA，之後有救回來，目前因呼吸道灼傷，插管治療中。

消防局指出，2名命危女性傷者都是躲在廁所內，其中一名女子OHCA，另一人意識模糊。

據了解，現場教室為一般教室用途，並非理工方面特殊用途，警消目前正協助其他名學生脫困，並進入火場內搜尋是否有人員受傷，進一步釐清起火原因。

【19：51更新】

文化大學表示，重傷的兩位為景觀系四年級李姓與陳姓女同學，火警發生當下2人正在教室為畢展趕工，救出後分別送往新光醫院與台北榮總。文化大學校長徐興慶、學務長方元沂第一時間即分別前往醫院了解現況，李姓女同學家長已趕往新光醫院，北榮收治的陳姓女同學家住雲林，家長正在趕往醫院途中。