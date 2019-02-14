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呼吸衰竭併一氧化碳中毒　22歲命危文大生轉三總治療

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▲▼文化大學火警。（圖／記者謝盛帆攝）

▲文化大學火警2名女大生傷勢嚴重。（圖／記者謝盛帆攝）

記者嚴云岑／台北報導

文化大學大典館13日發生火警，2人受困男廁命危，其中22歲李姓女大生原為到院前死亡（OHCA），經急救後恢復呼吸心跳，今（14）日凌晨轉至三軍總醫院小兒加護病房接受治療。

三軍總醫院表示，李姓女大生是13日晚間10時20分從新光醫院出發，到院後診斷為吸入性灼傷合併呼吸衰竭與一氧化碳中毒，14日凌晨0時44分收治於小兒加護中心接受高壓氧治療。

這起火警發生在13日晚間，先傳出有8人受困在陽台待救援，警消到場後才發現2人受困廁所，救出後一人意識模糊、一人OHCA，分別被轉送至台北榮總與新光醫院。

▲▼文化大學大典館4樓起火，16人受困，1名學生命危送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警消救出命危傷患。（圖／記者黃彥傑攝）

文化大學表示，2名學生皆就讀景觀系4年級，火警當下在教室為畢展趕工，昨日校長徐興慶、學務長方元沂已分別前往醫院探視。

三軍總醫院表示，教育部部長潘文忠獲悉李女送醫後，立即到院探視，並協請院方對李女予以妥善照顧，目前由胸腔外科黃敘愷醫師積極治療中，並提供傷患最妥適之醫療及照護。

至於台北榮總收治的23歲陳姓女大生，院方表示，傷患生命徵象穩定，但有嗆傷情形，目前已收治於燒燙傷中心加護病房接受高壓氧治療。

▼文化大學火警，學生受困。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼文化大學火警，學生受困。（圖／記者邱中岳翻攝）

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關鍵字： 文化大學 火警 文大火警 三軍總醫院
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