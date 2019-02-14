▲化療腹部大出血！晚期腸癌患想放棄，「新武器」讓他點頭治療。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

60多歲的林先生平時不菸不酒，也沒有排便異常的情況，101年初定期健檢確診直腸癌第二期，經治療後病況穩定，沒想到105年再度復發，接受針劑化療卻釀成2度腹部大出血，住院40天，前後折磨讓他幾乎放棄治療，後與醫師溝通後，改用「新武器」新型口服化療藥物，生活品質終於獲得改善，還可以偶爾與家人外出喝咖啡。

大腸癌連續11年蟬聯國人好發癌症第一名，超過4成患者一確診就是晚期，每年新增患者超過1萬5千人，平均34分鐘就有1人確診，每天平均也有16人遭奪命。

收治患者的北醫附醫副院長、血液腫瘤科主任李冠德表示，大腸癌第一線藥物容易造成腸穿孔，抑制血管功能也會引發大出血，讓許多患者苦不堪言，但對於晚期腸癌患者治療，前線藥物是增加存活率，後線則在提升生活品質。

▲北醫副院長李冠德（右）與高雄長庚醫院大腸直腸外科教授陳鴻華合影。（圖／記者嚴云岑攝）

不過，門診經驗發現，有3成晚期患者有感於副作用大、不願身體與精神再受折磨，拒絕使用後線藥物，直到新型口服化療藥物問世，才讓患者找回一線生機。

「過去針劑化療需連續48小時靜脈注射，每2周就要打一次，就算不在醫院打，也要拿著『牛奶罐』回家注射。」李冠德解釋，這是因為過去核苷藥物半衰期短，只能維持48小時，但現在核苷類化療藥物多為複方治療，利用酵素抑制劑延長半衰期，讓患者可以吃2周、休2周，且臨床實驗顯示，可降低32%死亡率。

台灣腸癌病友協會理事長、高雄長庚醫院大腸直腸外科教授陳鴻華表示，拜醫藥技術進步之賜，現在晚期腸癌的治療武器相當多，新型口服化療藥物也於去年12月1日納入健保給付，患者服用後心血管、出血、起疹與消化道副作用相對減少，但偶爾會有白血球過低情形，建議癌友不要輕言放棄希望，若醫師評估可行，不妨多給自己一次治療機會，有機會活得更好、更久。