▲寶寶喝完奶就吐！新手爸媽「嚇到減奶」，醫解釋母湯原因。（圖／示意圖，非當事嬰／取自pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

6周大的洋洋出生體重3000公克，每4小時可吃100至120c.c.奶水，但自月子中心返家後，一天會有2至3次餐後吐奶，新手爸媽不知如何處理，只好自行減奶，雖然症狀改善，但又擔心會有腸胃道疾病，進而帶往醫院求診，才知道是生理性胃食道逆流在作怪。

收治患者的書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，生理性胃食道逆流常見於健康嬰兒身上，根據統計，4個月大的嬰兒約有6~7成每天至少吐一次，這是因餵食後胃部撐大，會增加短暫下食道括約肌鬆弛發生，使得胃部的奶容易回流，甚至從口溢出，隨著年紀增長，胃容量慢慢增大予稠狀副食品增加，約至7至12個月時症狀才會逐漸改善。

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▲書田診所小兒科主治醫師戴季珊。（圖／記者嚴云岑攝）

不過，戴季珊提醒，嬰兒溢吐除了生理性胃食道逆流，也可能是其他致病因素，例如蛋白過敏、幽門狹窄、腸道阻塞、腸道扭轉、先天性巨結腸症、先天性代謝異常、急性腎上腺不足以及病理性胃食道逆流等。

該如何判斷是否為一般嘔吐？戴季珊說，可以從嘔吐物分辨，如果還有血絲或膽汁，或者出現餵食困難、體重增加不佳、呼吸道症狀、活力下降等警示症狀，就應儘早就醫檢查。

至於確診為生理性胃食道逆流的寶寶，也不建議自行減奶，否則嬰兒容易因肚子餓，哭鬧激動增加吐奶、脫水機率，且整天奶量不足也會影響生長，反而造成更大問題。