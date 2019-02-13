▲常熬夜、少運動，46歲男「生理年齡」比86歲爸還要老。（圖／資料照／取自pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

一名86歲的企業家，每天堅持運動2小時、日行萬步以上加重訓，健檢發現自律神經活性比實際年齡少了30歲，一同來檢查的第二代，雖然年僅46歲，但因作息不正常又少運動，自律神經活性不僅低於於同齡族群，甚至比父親還要低得多。

榮新診所主任康宏銘表示，自律神經控制人體的心跳、血壓、呼吸、消化道、膀胱、腺體分泌等功能，對身體健康相當重要。目前多以心律變異性分析（HRV）檢查來量化自律神經的功能，利用心跳與心跳間距的變化，來觀測呼吸運動、血管運動與內分泌活動的狀態。藉由數據分析與頻譜轉換，可以測量交感神經活性、副交感神經活性，以及自律神經整體活性。

康宏銘解釋，自律神經整體活自20歲後開始下降，40歲後更是明顯降低。一般來說年輕男性的交感神經活性較高，年輕女性以副交感神經的活性較高，隨著年齡增加兩者逐漸接近，自律神經整體活性是越高越好，代表一個人的生命力旺盛與否。

▲榮新診所家醫科主任康宏銘。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

「一個人的年齡不能只看身分證，還要看生理年齡！」康宏銘表示，除了從外觀來看是否有皺紋、白髮等，也可以從體適能狀態、動脈硬化指數、內分泌狀態、心律變異性分析，除可以測量自律神經整體活性，也是評估生理年齡的指標，而規律作息、避免菸、酒、噪音暴露，適度放鬆，並配合均衡飲食、控制體重，都能提升自律神經功能。

最後，康宏銘提醒，自律神經整體活性高代表身體的抗壓性高，可降低心肌梗塞、腦中風、失智症、癌症的發生率。根據臨床的觀察，許多各界的成功人士，確實都有較高的自律神經整體活性，建議平時可養成良好運動及生活習慣，提高自律神經整體活性，讓生理年齡比身分證上更年輕。