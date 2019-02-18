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北市免費老人健檢3月開搶　限4.5萬名「5大族群」可優先！

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▲長照法示意圖,老人,外傭,看護,輪椅,病人,外勞,家庭照護工,失能（圖／ETtoday資料照）

▲台北市老人免費健檢將在3月開跑，本次將提供45,200名額。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

今年台北市老人免費健檢即將開跑，手腳要快！台北市衛生局將在3/5提供45,200名老人免費健檢服務，自2/21早上7點至2/26晚上7點，5大特殊族群長者可提前網路取號。

台北市衛生局健康管理科林夢蕙科長指出，今年提供老人健檢服務特約醫院共30家，特殊族群長者為台北市政府列冊關懷長者，包含「65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民」，凡持有中華民國身分證並設籍台北市符合前述資格，皆可由本人或家屬在台北市政府衛生局網路取號系統取號。

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若無網路資源，也可撥打台北市政府衛生局老人健檢免費電話諮詢專線0800-031-889，諮詢時段2/18~3/24，每日早上7點至晚上7點。

另外，今年也針對失聰長者額外提供傳真預約取號服務，凡符合資格的長者可於2/21~2/26，透過傳真服務專線03-3019799提供姓名、身分證字號、出生日期、欲前往健檢的醫院（依序三家）及聯絡方式（傳真電話或是電子郵件信箱）等資料，將會有專員協助進行取號登記，並於完成後通知長者取號號碼以及前往醫院登記健康檢查日期與相關注意事項。

關鍵字： 老人健檢 台北市免費老人健檢 台北市衛生局
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