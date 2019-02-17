提防星期一！上班族猝死率飆高...研究：「這2時段」最憂鬱

▲周一收假面對工作，會讓壓力飆升。（圖／免費圖庫pakutaso）

文／石黑源之

某家急診醫療中心的心臟血管科針對過去10年之間，患者發生心肌梗塞的時日進行調查，發現驚人的事實：勞動者發生心肌梗塞的日子，以星期一最多，原因應是工作上的壓力。收假後的星期一讓許多人面對工作時，都會倍感壓力；而這股壓力則直擊壯年世代的心臟。

個性認真的人，星期一別逞強

如果你平常就有肥胖、糖尿病、高血壓、高脂血症等問題，那麼事業心強的人更要注意。調查個性認真、努力工作的人發生心肌梗塞的時間， 發現星期一早上8點左右最多，其次是星期日下午4點左右。 據推測，這是因為人們從星期日傍晚時分，便開始思考明天的工作，壓力變大，導致心肌梗塞發生。

運動型的人更要注意

比方說，十幾歲到二十歲時投身體育的運動員，離開運動場之後待在辦公室工作，很多人在工作逐漸變得繁忙之際開始發胖。這是因為當他們不再運動後，肌肉量和運動員時期相比大幅減少，身體消耗的熱量也大為減少，他們卻還持續著過去的飲食習慣，黑時間就潛藏於此。

大木三郎先生（假名、52歲）是任職於某縣警局的警官，最近晉升為局長。他身高180公分以上，體格壯碩，曾練過柔道、劍道，年輕時有一副如鋼鐵般的強健體魄。不過，大木從三十歲出頭之後，開始急速發胖。到了40歲，更隨著年齡逐年變胖，50歲時體重已重達100公斤。

▲警官除了外出工作，還給要接受記者採訪。（圖／翻攝自pixabay）

警官的勤務繁重，也要常常值夜班。大木發揮天生的好體力，熱心投入工作，終於被拔擢為局長。然而，以前不曾經歷過的精神勞苦，卻開始襲擊他。局長是管理職，所以必須掌控部屬。另一方面，他也十分能夠體會與自己以前處於相同立場的部屬心中的感受。

另外，雖然公關本來是副局長的工作，但他身為局長，還是肩負應對媒體的重要任務。他除了星期六、星期日也在工作外，星期一的早晨還得接受記者採訪。不習慣面對媒體的大木，因壓力的關係，從星期六就睡不著覺。可能是因為壓力與失眠，讓他的血壓急遽升高。

突來的胸痛，被救護車緊急送醫

某個星期一的早晨，大木在家門口等部屬從警局開車來接他。此刻正值嚴冬，天還沒亮。其實車子抵達前，大木只要在家裡等待就好，但個性嚴謹的他總是比預定時間早10分鐘前準備妥當，在外頭等候。

這天早上，天氣特別冷，附近一帶因結霜而呈現一片銀白，這種時候汽車總是特別容易遲到。過了約定時間10分鐘、15分鐘後，還是不見車子的蹤影。急性子又缺乏耐心的大木耐著寒風，一邊焦急的等待、一邊心想：「搞什麼鬼？ 我還得先到局裡準備應對媒體的資料。」可能是因為寒冷和壓力，讓血壓上升了。

這時，大木突然感到胸口一陣劇痛，趕緊爬回家裡。雖然部屬開的車子隨後就到了，但他沒有上車，而是等待太太叫的救護車，緊急將他送急診。檢查後，發現大木的心臟左冠狀動脈病變，造成心肌梗塞。經過緊急開刀，他總算保住一命。

▲胸口一痛，發現心臟左冠狀動脈病變，造成心肌梗塞。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

主治醫生建議他：「令公子還是大學生，為了能工作到領退休俸，工作時，不妨稍微偷閒一下。」

現在，大木記取這個建議和病倒的教訓，盡量不累積壓力，精神奕奕的擔任局長職務。

對一般的上班族來說，這則故事也很有參考價值。

你是否從星期日傍晚開始，就感到鬱鬱寡歡？ 會不會一到星期日，卻在無意間開始思考明天工作的進程？ 還有，會不會明明還在放假，卻已開始煩惱可以預料到的麻煩事？會不會星期日就輾轉難眠？



你是否從星期日傍晚開始，就感到鬱鬱寡歡？ 會不會一到星期日，卻在無意間開始思考明天工作的進程？ 還有，會不會明明還在放假，卻已開始煩惱可以預料到的麻煩事？會不會星期日就輾轉難眠？

年紀40歲至50歲、且患有高血壓、高脂血症、高血糖等的人，如果自認為容易在星期日傍晚出現精神沮喪的狀況，週末就必須多花點心思，讓自己放輕鬆。尤其冬天必須更加注意。若是置之不理，會提高星期一早晨發生心血管問題（心肌梗塞或中風等）的風險。

本文摘自《連醫生都害怕的黑時間》／石黑源之（醫師、醫學博士、日本石黑診所院長）／大是文化

