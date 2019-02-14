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「保養妹妹」吃泡菜、酪梨！6款私密處飲食秘訣：潤滑度激升

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點評:別傻傻只知道吃蔓越莓~~~
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內褲,私密處,小褲褲,下體（圖／達志／示意圖）

▲私密處健康可以透過飲食及生活習慣改善。（圖／達志／示意圖）

文／Cofit 廖容綺營養師

女生私密處的皮膚就跟臉一樣，有一層薄薄的保護層，這層保護層有特定的菌叢跟酸鹼值，尤其在經期、孕期或更年期時，因為賀爾蒙的改變，私密處的酸鹼值也會改變，這時期抵抗力較弱，保養很重要！

當我們的生活習慣不正確，例如穿太緊的褲子、穿太多太悶熱、憋尿、使用護墊、過度使用的清潔液，都有可能造成保護層不見了、菌叢失衡而感染。出現的症狀是分泌物過多、搔癢、有異味，甚至到發炎紅腫的程度，這種不舒服有時很難以啟齒，很多女孩子都是到了很難受的狀態，才會尋求專業的醫生......妳知道嗎？其實飲食上的調整也很重要喔！

下面有幾項飲食建議：

1. 抗菌：多攝取殺菌的食物，例如大蒜、洋蔥、芹菜這三種都是天然的抗生素，可以抑制白色念珠菌的生長。

2. 戒糖：私密處的感染大多是白色念珠菌引起，白色念珠菌喜歡有糖的環境，所以要避免此菌過度生長，一定要戒糖，避免加工及富含糖的食物。

3. 補充有益菌：根據2014年發表在婦產科檔案雜誌上的一項研究，乳酸桿菌有助於維持正常的泌尿生殖健康，並在預防細菌性陰道炎、酵母菌陰道炎、尿路感染和性傳播疾病方面發揮關鍵作用。（像是優酪乳、泡菜等都有豐富的乳酸菌，但要讓這些好菌可以在體內長久生存，更是需要良好飲食習慣來維持喔！）

▲▼泡菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲泡菜有豐富的乳酸菌。（圖／翻攝自pixabay）

4. 維持酸險值：私密處的酸鹼值正常範圍在PH3.8-4.5，蘋果醋或不額外添加糖的純蔓越莓，可以幫助平衡私密處的酸鹼值。

5. 增強免疫力：檸檬的酸性有助於維持陰道的健康pH值，而且富含維生素Ｃ抗氧化劑，可以增加免疫力。羽衣甘藍富含維生素A和C，有助於改善血液循環。此外，它還可以提高免疫力，幫助預防感染。

6. 保持自然潤滑：酪梨含的健康脂肪支持健康的陰道壁，並保持自然潤滑，這有助於防止陰道乾燥以及瘙癢和灼熱。此外，它的維生素B6和鉀含量也能維護陰道健康。

▲酪梨,蔬菜汁,綠拿鐵。（圖／翻攝自pixabay）

除了飲食之外，生活上也有幾項建議喔！

1. 抗生素及塞劑要遵照醫囑使用，不能過度濫用。

2. 經期時衛生棉要勤更換、平時少用護墊，以免造成濕熱不透氣，成為細菌孳生的溫床。

3. 選擇酸鹼性適合，不含皂鹼的清潔用品。

女孩們不僅要追求外貌的整潔，更要用心照顧好私密處。私密處健康柔嫩，不僅會讓心情感到愉悅，也是讓自己內外兼美的一種負責任的表現喔！

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