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補氣補過頭「小病釀大病」！這5族群吃錯：月經痛炸、險中風

點評:並不是每一個人都適合補氣唷！
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▲▼cofit營養師,佛跳牆。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲冬天進補，注意非人人都需要補氣。（圖／記者黃軍瑋攝）

文／邱宜君

容易累、容易喘、懶洋洋，一般人會認為這就代表需要補氣。不過中醫師提醒，每個人的體質不同，並非都適合吃補藥補氣，以免補錯或補過頭。氣虛原因很多，大部分跟生活和行為有關，中醫師說，每個人都能透過改變生活習慣，改善氣虛的問題。

台北市立聯合醫院中醫針灸科主任楊素卿指出，身體勞累過度、用腦過度、思慮煩躁，長期下來都會損傷脾氣，影響水濕運化，阻礙營養吸收，導致氣虛。常喝冰冷飲料、飲食營養不均衡，也會氣虛，例如有些人怕胖，偏食蔬果、少吃五穀，長期下來也會氣虛。此外，長期壓力大、情緒鬱悶，或是久病臥床、缺乏運動，這些都會讓人體氣血運行不順，也不利於營養吸收，更加重虛弱感。

楊素卿提醒，中醫說「正氣內存，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」，從生活習慣做起，幫助身體維持正氣充足、陰陽平衡，人就不容易生病。例如，勞動和運動要適量，時間到就要好好休息、好好睡覺，找到釋放鬱悶和壓力的方法；飲食營養均衡，不偏食，不要常喝冰冷飲料，這些都是好方法。

▲▼蒙古香辣鍋用了許多中藥材與香料。（圖／記者陳建竹攝）

▲久病、體質燥熱、月經來的人服用特定中藥材，小心加速病情。（圖／ETtoday資料庫）

當心補錯、補過頭，導致疾病發作

不過生活習慣難改，許多人感覺身體虛，第一個反應是拿出人參、當歸、黃耆、枸杞、紅棗等藥材燉湯入菜，或是去買人參、白朮、茯苓、甘草回來煮成四君子湯，都是為了自行補氣。不過中醫師都說，自行補氣是有風險的作法，因為很容易補錯、補過頭，會惡化原有症狀， 甚至導致疾病發作。

如果一個人其實沒有氣虛，或是同時有某些病症，都不能補氣。楊素卿說，例如體質燥熱、肝陽上亢，起床時嘴巴苦苦的、口乾口臭、眼屎多、便秘、月經量多， 若再補人參、當歸，恐引發嘴破、失眠、滿臉痘痘。體內有濕邪導致痰多、濁氣堵塞於脾胃而容易脹氣、大便黏臭，如果再補枸杞、紅棗，只會加重症狀。月經來潮期間服用人參、黃耆， 可能造成行氣太旺，刺激子宮收縮，加重經痛等經期不適。

正在感冒、腸胃炎的人，如果再吃黃耆、人參，對於發炎來說是火上添油，原本3、5天就會收尾結束的小病，將要拖更久才能痊癒。另外，高血壓、高膽固醇、高血脂、動脈硬化、自體免疫疾病的人，若是長期吃人參等補氣藥材，可能誘發中風，或是激化免疫反應，加速病況惡化，不可不慎。

本文摘自今周刊生活i健康特刊《補氣解病》

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