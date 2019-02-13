情人節還在用同一招？「曖昧、熱戀→結婚」4階段...攻略曝光！

點評: 這..太實用了，我要收藏到我結婚>/////<

▲情人節約會指南，來場浪漫的戀愛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合外電

西洋情人節來到！煩惱該怎麼度過嗎？不管是單身有曖昧對象的你、熱戀的情侶或老夫老妻，對於「一起過節」的氣氛是否還有憧憬呢？根據美國花卉送禮專家《Proflowers》整理出了關於愛情的4個階段「最佳約會指南」，讓你與伴侶度過難忘的一天。

階段一：約好感對象約會

你們兩個可能剛認識，或是對彼此都稍有好感，想要進一步提升友誼關係，那麼很適合在情人節這一天營造相處的機會，但先還不用急著耍浪漫，透過戶外活動可以增進彼此的情感，讓你更認識眼前這個心儀對象。

情人節約會行程建議

1.參加烹飪課：一起學做料理、品嚐菜餚，可以展現好廚藝（或者笨拙的一面），由於烹飪時避免口水亂噴，即使不講話也不會覺得尷尬。

2.吃甜點、飲料：精緻的甜食點心，讓人放鬆又能激發少女心和粉紅泡泡。

3.溜冰去：一起在溜冰場溜冰，不小心撞在一起還會擦出火花。

4.一起去跳舞：找一個Swing酒吧輕鬆的跳舞放鬆，享受音樂和肢體的律動。

5.到山看夜景和星星：帶一些零食小吃、葡萄酒和毛毯，會更有氣氛。

6.來趟城市旅遊：一面探索在地、一面跟對方分享你最愛的角落和風景。

7.去水族館逛逛：欣賞可愛又奇妙的海洋生物，徜徉在光與水的幻影中。

情人節禮物建議

1.一束簡單的鮮花

2.絨毛娃娃

3.喜歡的音樂會／演唱會門票

4.馬卡龍或巧克力

5.香檳

▲熱戀期的情侶們，到對方的家鄉旅行是不錯的選擇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

階段二：熱戀期情侶

剛在一起的你們，可能是不是第一次過情人節，卻是第一次以「男女朋友」的身分過，進入熱戀期的關係，會覺得對於行程規畫特別性致勃勃。

情人節約會行程建議

1.選一間浪漫優質的餐廳用餐：記得提前預約。

2.來場卡丁車大賽：嗨的讓你腎上腺素飆高，贏了還可以嘲笑對方。

3.玩真心話大冒險：壯膽也能進一步了解對方內心的想法。

4.欣賞歌劇、戲劇表演：一起陶醉在文化藝術的氛圍中，享受更深層的心靈饗宴。

5.到對方的家鄉旅行：真正互相了解彼此的童年、生長過程和求學的經歷。

6.香水DIY：一起製作屬於對方的香氣。

情人節禮物建議

1.一束玫瑰。

2.一副好耳機。

3.真絲長袍睡衣

4.女生愛的化妝品

5.項鍊

▲穩定交往中的戀人，可以在平凡的日常中創造心動的火花。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

階段三：穩定交往的戀人

你們開始了愛情中的老夫老妻模式，相處起來更自在輕鬆，也別忘了想帶給對方幸福的心意，賴在家中或出門散步，都能帶來一陣新的悸動。

情人節約會行程建議

1.去卡拉OK唱歌：邀請一堆朋友開包廂唱，或者去迷你KTV唱到嗨。

2.運動瘦身：到河堤邊慢跑或是參加拳擊課飆汗，都是不錯的選擇。

3.逛植物園：享受綠色植物帶來的療癒感，悠閒漫步在花朵與芬多精中。

4.看喜劇表演或脫口秀：一起放鬆的大笑，卸下疲倦與憂鬱吧，人生要多一點幽默感。

5.坐火車去旅行：不需要刻意規畫，就讓火車帶著你們到天涯海角。

6.在夜間騎自行車：享受夜晚的涼風，與彼此陪伴的美好時光。

7.一起組裝家具：裝飾自己的小窩或是研究如何維修電器。

情人節禮物建議

1.別具品味的手錶。

2.香氛蠟燭、精油和按摩放鬆的用品。

3.可愛的室內植物

4.手做點心

5.對方喜愛的東西

▲結婚後的夫妻，可以重溫過去的戀愛回憶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

階段四：結婚後的夫妻

婚後的你們，是否逐漸淡忘了節日帶來的青春魔力？想要找回愛情中的悸動，就要懂得找回過去的浪漫，再重新創造回味無窮的記憶。

1.回到彼此初次約會（或者有重要意義）的餐廳吃飯：重溫過去的心動感。

2.回顧彼此的情人節紀念日和禮物：想想你們走過了這麼多每好的時光。

3.一起去泡溫泉：放鬆身心之外，你們更懂得寵愛自己與對方。

4.領養動物：參觀動物收容所，為家裡增添新的夥伴、迎接新的生命與責任。

5.看舊照：一起陷入美好的回憶中，享受時間帶來的沉澱與魔力，珍惜彼此。

6.盛裝打扮：為彼此買套有型且美麗的服裝，好好設計髮型、剃鬍，拍照紀念，享受伴侶目不轉睛的看著你的神情。

7.沿著小徑牽手散步：握著心愛的人的雙手，牽著度過下半輩子的歲月。

情人節禮物建議

1.皮革錢包

2.周末度假

3.特製紀念手機殼

4.回憶相簿或影片