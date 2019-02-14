嬰兒長「巨無霸綠頭皮屑」嚇壞媽！醫曝超噁生成：別亂摳

▲寶寶長頭皮長「囟屎」、臉上爆痘怎麼辦？（圖／王韋力醫師提供）

記者謝承恩／綜合報導

寶寶Ｑ彈的臉蛋，怎麼長起青春痘？細細的頭皮胎毛中，怎麼出現「巨無霸綠頭皮屑」？遠看像一片片髒髒的鱗片，嚇壞不少爸媽！醫師指出，遇到寶寶的皮脂腺分泌旺盛而產生的皮膚問題，不要隨便摳頭、摳臉，或使用嬰兒油、麻油等偏方清洗，避免症狀加重。

兒科醫師王韋力時常在粉專《威力醫師的育兒週記》，分享關於新生兒照顧、過敏免疫等育兒知識。醫師表示，日前有位兩個月大的新生兒，頭皮出現密密麻麻的黃油塊，看起來像髒髒的鱗片，老一輩的人常會稱做「囟屎」讀做（ㄒㄧㄣˋ ㄙㄞˋ），讓人看了不免膽戰心驚。

王韋力指出，「囟屎」其實是大家常聽到的「脂漏性皮膚炎」，是因為寶寶內分泌不平衡，油脂分泌旺盛才會出現，一般四到六個月就會自然痊癒。很多爸媽看到很緊張，想去摳起來，反而弄到受傷流血、感染。

▲寶寶長頭皮長「囟屎」，千萬不要亂摳。（圖／王韋力醫師提供）

此外，也有家長會聽長輩建議，使用麻油幫寶寶洗頭，雖然可以溶解油脂，但也會讓寶寶的頭皮過敏，甚至洗不乾淨還會引發細菌感染。王韋力建議，使用嬰兒油塗抹頭皮，軟化硬掉的油脂，再用清水或溫和去油的嬰兒洗沖洗，搭配紗布戳柔就可以洗掉。若是症狀太嚴重，找兒科醫師開外用藥膏也能減緩症狀。

王韋力表示，除了「囟屎」外，診間常見另一個與脂漏性皮膚炎成因類似的症狀，就是「新生兒痤瘡」。特別是過年完後，父母帶著孩子來看診，只見寶寶臉上長了一顆顆青春痘、粉刺，以為是吃到不乾淨的東西，或是衣物、床包不乾淨所致，但其實並非如此。

▲新生兒青春痘，每5個寶寶會有1個發生。（圖／王韋力醫師提供）

王韋力指出，新生兒痤瘡又稱「新生兒粉刺」或「嬰兒青春痘」，因皮脂腺旺盛及母體殘留在寶寶身上的荷爾蒙影響，有些則是皮屑芽孢菌引起的感染，臨床上每5個寶寶就有1個會發生，大多四到六個月前就會痊癒。

醫師提醒，有些家長會拿嬰兒油擦拭青春痘，反而會造成油脂過多，建議使用溫水洗淨即可，如果弄破膿皰，容易細菌感染變成蜂窩性組織炎，甚至會留下疤痕，需要格外注意。