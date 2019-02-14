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隨便燉藥吃「恐誘發癌細胞」...一分鐘檢測：你能補氣嗎？

點評:熱性體質不能補氣唷~！
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▲打噴嚏，噴嚏，鼻子癢，感冒，過敏，氣管。（圖／翻攝自pakutaso免費圖庫）

▲感冒、常為並、慢性病患者，不要擅自補氣。（圖／翻攝自pakutaso免費圖庫）

文／邱宜君

容易累、容易喘、懶洋洋，一般人會認為這就代表需要補氣。不過中醫師提醒，每個人的體質不同，並非都適合吃補藥補氣，以免補錯或補過頭。氣虛原因很多，大部分跟生活和行為有關，中醫師說，每個人都能透過改變生活習慣，改善氣虛的問題。

祛邪、補氣不偏廢，中醫齊調理

台北市立聯合醫院中醫針灸科主任楊素卿指出， 久病也是導致氣虛的原因之一，所以氣虛的人，很多都同時合併有其他疾病，這時只靠補氣是錯誤的。有其他疾病，就是中醫所說的「實邪」， 這時祛邪和補氣都要做，而這樣雙管齊下的調理，是一般人自己做不到的，一定要看中醫才能達成。

永福中醫診所院長蔡三郎歸納，感冒、腸胃病、癌症、高血壓、高血脂、高尿酸、糖尿病、自體免疫疾病、慢性肝炎、慢性腎臟病等慢性病者，切莫擅自補氣， 以免補到邪氣，加速癌細胞增生或因引發身體激烈反應，而加重疾病症狀，導致病情急遽惡化。

一分鐘自我檢測：你是熱性體質嗎？

▲▼ 。（圖／生活i健康提供）

▲一分鐘檢測是否為熱性體質 。（圖／生活i健康提供）

蔡三郎進一步說明， 這些人不是絕對不能補氣，而是必須讓中醫師評估後，才能依照個人狀況進行調理。像是肝炎患者常感到非常疲倦，如果沒有肝火上亢的情形，還是可以為他設計補氣的處方。又例如氣虛又貧血的人，因為氣必須靠血來承載，氣血就要一起補，若只是補氣卻忽略補血，也無法改善氣虛的症狀。

蔡三郎建議， 有上述疾患的人，不論是想要嘗試補氣健康食品，或是想用補氣藥材入菜，都建議要先找合格中醫師、西醫師和藥師，充分評估身體狀況、分析用藥情形，才能決定調理方式。補氣的過程中如果有任何不舒服，就要立刻停止，同時要定期回診，將身體的反應告訴醫師，醫師才能持續因應病人的身體變化，調整最恰當的處方。

本文摘自今周刊《生活i健康》特刊「補氣解病」

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