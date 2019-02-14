拉屎警報！腸癌「專挑這13種人」大出鉛筆便、血便GG了

▲大便習慣、形狀改變，都要注意是否為腸癌警訊。（圖／記者周宸亘攝）

文／KingNet國家網路醫藥

連續幾年，癌症的冠軍是「大腸直腸癌」，除了跟現代人飲食習慣缺乏攝取足夠纖維素以外，食安的問題，亦促使大腸直腸癌穩坐十大癌症寶座，究竟要如何預防大腸直腸癌呢？大腸直腸癌的警訊又有那些呢？

什麼是大腸直腸癌？

一般民眾所知的大腸，在醫學上指的其實是結腸，而大腸癌其實是結腸癌，結腸（總長度約150公分）又可細分成升結腸、橫結腸、降結腸；降結腸連結乙狀結腸，乙狀結腸連結直腸（長度約12公分），不同位置的腸道發生癌變，將以該處稱之，例如：直腸發生癌變，即稱為直腸癌。

罹患大腸直腸癌的危險因子

每到烤肉季節時，醫師都會強烈呼籲不要過多食用燒烤的食物，尤其是焦黑的食物不要吃，恐導致罹患大腸直腸癌，除了烤焦食物會增加罹患大腸直腸癌的風險以外，臨床研究發現，罹患大腸直腸癌的風險因子如下表。

大腸直腸癌的警訊

由於大腸直腸癌發病症狀不明顯，往往都是癌細胞轉移或影響其他器官，導致身體不適，經由其他疾病檢查而被發現的。排便習慣改變是大腸直腸癌的警訊之一，其他警訊包括：

大腸直腸癌的治療與預防

大腸直腸癌的治療方式（化療、放射線治療、手術切除）選擇，與下列因素有關，包括：腫瘤的大小、位置、階段，以及是否為復發、患者目前的健康及身體狀況等。

化療化學療法是利用藥物或化學物質，進行癌細胞的破壞與殲滅，常用於手術前，用以縮小腫瘤大小。除了傳統的化療以外，標靶治療或最新的免疫療法，都可用來治療大腸直腸癌。

放射線治療本治療方式，是利用高能量的放射線，破壞癌細胞並防止它們繁殖，亦可用於手術前，用以縮小腫瘤大小。手術後放射線療法搭配化療進行腫瘤治療，可以有效降低大腸直腸癌復發的機率。

手術切除手術是治療大腸直腸癌最常見的方法，利用手術移除惡性腫瘤及周邊受到影響的淋巴結，以降低癌症擴散的風險。早期發現癌症，可藉由手術將病灶移除，癌症的中後期進行手術摘除，即使無法完全移除癌細胞，亦可藉由手術緩解腫瘤帶來壓迫等不適症狀。

預防定期進行大腸直腸癌篩檢，是最直接的預防方法，不論是糞便潛血檢查或大腸鏡檢查等，都可及早診斷異狀。除此以外，每日五蔬果，攝取足夠纖維素、減少紅肉及加工食品的攝取，都可常保腸道健康。不論哪一種疾病，適度的運動及減重都是維持健康的不二法門。