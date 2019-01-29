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小孩誤食清潔劑怎辦？醫獨授「急救1招」：催吐、狂灌水都錯了

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點評:緊急時可是能救回一條命啊！
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▲▼男孩,孩子,小孩,兒童,哭泣,哭鬧。（圖／翻攝自pixabay）
▲家中孩子若不慎誤食清潔劑，第一時間千萬別催吐或灌水。（示意圖／Pixabay）

圖、文／健談

年前掃除，家裡不免拿出各式清潔劑，若家中有嬰幼兒時，更要小心避免孩子誤食！若真不慎誤食，又該如何做才對？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，若兒童誤食時，最好不要自行催吐、灌水或使用偏方，建議盡快帶著誤食的物品就醫，掌握第一時間請醫師判斷處置為佳。

小孩誤食清潔劑！醫獨授「急救1招」。（圖／健談授權提供）
▲醫師教導爸媽，第一時間應帶著誤食物品盡速就醫。（圖／健談授權提供）

年前大掃除，家中難免堆放各類清潔用品，若孩子不慎誤食了，該怎麼辦才好？以前常聽到有人說要灌水稀釋、喝牛奶來中和，這個做法是正確的嗎？

柳朋馳醫師表示，當兒童誤食時，最重要的就是及早就醫！尤其台灣的醫院眾多、就醫十分便利，若兒童不慎誤食時，最好帶著誤食的東西及早就醫，請醫師針對誤食之物品給予處置建議即可。柳醫師補充，由於誤食的處置方式與誤食的品項有密切的關係，最好請專業醫師診斷為佳，不建議在家催吐、自行大量灌水或使用偏方，以免延誤就診，或甚至造成二次傷害！

錯誤做法1：催吐

常有家長發現孩子誤食清潔劑時，就挖喉嚨讓孩子催吐，其實這的動作是錯誤的！若誤食的是強酸、強鹼物品，催吐過程反而會造成食道的二次灼傷而加重傷害症狀。

錯誤做法2：自行大量灌水

不少人覺得兒童誤食藥品或喝到清潔劑後應該要灌水、灌牛奶，以稀釋毒性或酸鹼中和。柳朋馳醫師提醒，不建議民眾自行在家大量灌水，主要因過量飲用液體後容易導致嘔吐，患者嘔吐時可能造成食道黏膜的二次傷害或吸入性肺炎；同時，大量灌入液體也可能會導致毒物快速沖到小腸，反而加快中毒反應。

柳朋馳醫師呼籲，預防勝於治療，家長最好還是多留意清潔物品、藥品應放置在孩童拿不到的地方，避免誤食才是維持孩子健康最好的作法！

兒童誤食相關問題，建議諮詢「小兒科、家醫科、急診科、毒物科」

專家諮詢：新光醫院家醫科柳朋馳醫師
本文經授權轉自：健談

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關鍵字： 健康百科 清潔劑 急救 灌水 催吐 健談 柳朋馳 食道
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