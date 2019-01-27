ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

廢物不會聊天？把妹「只要1個話題」必中...一開口就能吸引她

約會診療室 約會診療室

約會診療室創立於2008，原本只是在痞客幫的人氣..

點評:這對我來說很有用～
ETtoday健康雲

▲▼情侶，戀人。（圖／取自pakutaso）
▲想認識一個女生，你該如何開啟話題呢？（示意圖／取自pakutaso）

文／約會診療室

你覺得自己是個善於聊天的人嗎？雖然坊間有許多教人聊天的書，國內外也不乏教人「把妹聊天」的教材，好像只要照著書上的咒語念一遍，女生就會自己把衣服脫下來…，醒醒吧，假的！

聊天的慣例能幫助我們安排適當的話題，但如果完全依賴死背硬記，在女生面前會呈現出一種「在背稿」的感覺，很容易就被察覺了。

這次我們要介紹一個「你一定會」的聊天方法，適用於跟「生活圈中的陌生女生」攀談，比如是一起上通識課的外系正妹、同系的陌生學妹、同一間公司但不同部門的OL，總之，就是會定期見到面，但你不認識的女生，都可以使用這套不用死背硬記，而且100％誠實發自內心的聊天方法：

▲狂刺38刀殺死同學　高3男：你敢跟「我暗戀的女生」聊天,學生,學校（圖／視覺中國）
▲學校時想要認識隔壁女同學，你第一句話都說什麼？（示意圖／視覺中國）

公式：描述看到女生時的情境＋第一印象

許多男生認為邂逅了心儀的女生，是一件沒什麼好多說的事，就覺得女生很正想認識人家，習慣跟女生聊吃喝玩樂的話題。但其實這個過程有著太多有趣的事，而且女生也會想要知道。比如說：

一、在學校想認識女生

通識課的外系正妹、同系的陌生學妹

「我發覺你每次上課都會早╱到（情境），感覺是個很用功的人（印象）。」

「你是XX系的嗎？感覺很會穿搭（印象），我其實開學時就想跟你多點話，不過你每次下課都在跟人聊天（情境）。」

「你是不是常拿書卷獎阿？看起來很聰明的樣子？（印象）可是我每次看妳上課好像都在作自己的事（情境）。」

如果你還想學習在不同場合認識正妹的方式，可以索取一份《達陣藍圖》來參考，內有針對「夜店」、「街搭」、「生活圈」、「網路交友」的完整示範及教學！

▲曖昧,求愛,獻殷情,愛情,感情,辦公室戀情。（圖／視覺中國）
▲以不敗公式，讓你把公司女同事全認識一輪。（示意圖／視覺中國）

二、在公司想認識女生

同一間公司但不同部門的OL、不同公司但是同一棟大樓的正妹

「你是新人嗎？還是實習生？之前好像沒看過你（情境），感覺很像會在學校裡出現的女生（印象）。」

「你是政大畢業的對不對？（印象）我覺得你上台簡報時的台風優雅穩健（情境），很像政大人。」

「我好像常在飲水間╱餐廳╱電梯碰到你（情境），你是業務部的對吧，每次看妳都充滿朝氣（印象）。」

簡單來說，就是描述一下你見到女生時的真實情境，並且說一下對方帶給你的第一印象是什麼。你不需刻意使用冷讀，也不用急著丟出聊天話題，就從你第一次見到這位女生的真實情境當作開場，並且表達你看到她時的真實感覺。

試想一下，我們會被一個女生吸引，除了「正」，一定還會有其他的特質，可能是聲音好聽、舉止優雅、穿著有型、個性開朗、溫柔友善等等，我們不管初次見到誰，內心一定都會有著不同的第一印象，何不把這些感覺適時地表達出來，會讓你跟女生的互動更自然又真誠。當你這麼做時，會賦予整個聊天的行為高度的「針對性」，而不是看到正妹就亂槍打鳥，可適度地排除女生心中的疑慮，增加女生對你的好感，此外也會給女生你有用心的感覺。但是請記得，女生會希望你對他的印象是正向且迷人的，如果弄巧成拙，讓女生生氣就得不償失囉！

如果你還是不知道該怎麼做，這篇《聊天A咖》從認識約會到交往，讓女人對你上癮的聊天秘密強烈推薦你，幫助你跟女生順利的曖昧聊天。

本文經授權轉自：《我好廢我不會聊天，假的！其實有一個「你100％會聊」的話題，只要開口就能吸引女生

想看更多內容，可訂閱「約會診療室」YouTube頻道

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

關鍵字： 兩性 愛情健康 聊天 撩妹 話題 約會診療室 搭訕
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人妻偷情「那邊炸裂7cm」走路...湧泉式爆血！醫塞10條紗布看傻

女大生壘殘懶換藥！紗布一掀...40隻肥蛆「爬傷口吃腐肉」嚇壞醫

屁股癢！男脫褲「白厚硬塊佈肛門」　醫曝罹2癌：沿皮膚爬上去

秒看穿！12星座「超害羞舉動＝愛上妳了」　OO超Man：妳是我的人

人妻偷情「那邊炸裂7cm」走路...湧泉式爆血！醫塞10條紗布看傻

廢物不會聊天？把妹「只要1個話題」必中...一開口就能吸引她

女大生壘殘懶換藥！紗布一掀...40隻肥蛆「爬傷口吃腐肉」嚇壞醫

屁股癢！男脫褲「白厚硬塊佈肛門」　醫曝罹2癌：沿皮膚爬上去

跟比自己醜的人交往！他獨家曝光3大優點　60萬網笑翻：是真的

80歲嬤「膚色肉蛋」整顆滑出！用手塞回...又掉了　醫：那是膀胱

讀者迴響

回到最上面