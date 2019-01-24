ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

80歲嬤「膚色肉蛋」整顆滑出！用手塞回...又掉了　醫：那是膀胱

點評:豪可怕啊～～～
ETtoday健康雲

內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲80歲阿嬤下體掉出「膚色肉彈」嚇壞，羞於就醫自行塞回，一用力卻又掉下。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

人也會孵蛋？南投一名年近80歲的陳姓阿嬤，總覺得下體卡著一顆肉色圓形物，顏色和形狀近似土雞蛋，害羞就醫「自己塞回去」一用力又掉下來嚇壞她。近日被家人發現她坐立難安、走路姿勢怪，就醫檢查發現是膀胱掉出陰道口外，由於阿嬤年邁，家屬不忍她動刀受苦，因此與醫師溝通後，使用陰道子宮托將膀胱維持適當位置。

收治案例的衛福部南投醫院指出，阿嬤下體卡了一顆「土雞蛋」，就醫安排內診時發現她骨盆腔脫垂，「膀胱都掉出陰道口外」了，為了避免老人家挨刀，醫師與病人家屬溝通後，使用陰道子宮托把膀胱維持適當位置，已改善脫垂狀況。

婦產科醫師黃子菲指出，陰道與膀胱和直腸靠著結締組織的支撐附著於骨盆腔中，只要是骨盆腔的器官往陰道外口移動，會造成不同程度的膨出，即為醫學上所稱「骨盆器官脫垂」。不同脫垂器官及嚴重度會連帶造成不同症狀，初期會有漏尿、頻尿、急尿，久站下腹部悶痛、解便困難等症狀；後期會解尿困難、便祕、脫出部位潰瘍、出血，甚至影響行動、反覆泌尿道感染。

膚色肉彈滑出體外！她塞回又掉了驚呆。（圖／南投醫院提供）
▲南投醫院婦產科醫師黃子菲。（圖／南投醫院提供）

黃子菲解釋，女性會因懷孕、生產或是子宮切除手術等婦科外科手術，而影響骨盆支持系統，在多年的累積後，使得骨盆支撐結構變得脆弱，引發骨盆器官脫垂、慢性便秘或是尿失禁等問題。這類問題常見於各個年齡層與健康婦女身上，超過50歲的女性有過半數受到此困擾，且生產次數越多，風險也越高。

若發生此狀況，患者可接受手術、子宮托等治療方式使骨盆腔器官復位。此外，黃子菲也建議，女性每天可做3～4次的凱格爾運動（Kegel exercise），自發性收縮骨盆底肌肉，以強化肌肉力量，預防陰道鬆弛、尿失禁和感染。她也提醒骨盆腔器官脫垂問題，應積極就醫，尋求醫師協助，千萬別因發生部位較私密而羞於就醫，延誤治療而大大影響生活品質。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

爸爸拍照忘孩子！女嬰哭哭臉　緊抓欄杆　「還原不可能任務」

關鍵字： 醫藥新聞 膀胱脫垂 南投醫院 肉彈 土雞蛋 婦產科 黃子菲
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

洪仲清／當父母不負責任會有什麼樣貌

80歲嬤「膚色肉蛋」整顆滑出！用手塞回...又掉了　醫：那是膀胱

突發下背痛、僵硬無解？「核磁共振」可揪早期僵直性脊椎炎

粗工背痛到挺不直　罕見「脊柱旁感染」引發敗血症險死

想增肌吃布丁也行！運動前後「最佳蛋白質」清單曝光

心臟停20秒還活著，連醫師都覺得不可思議！

吃魚恐智力衰退！專家揭「殘酷真相」...獨授3大絕竅選好魚

沒洗假牙竟遭「細菌蛀腦」！82歲嬤中風癱瘓...15顆牙蛀光

晨間酒駕增25％　醫：喝完烈酒「休息24hr↑」才能代謝

懷孕早期不當使用止痛藥　恐增加流產風險

讀者迴響

回到最上面