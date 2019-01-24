80歲嬤「膚色肉蛋」整顆滑出！用手塞回...又掉了　醫：那是膀胱



▲80歲阿嬤下體掉出「膚色肉彈」嚇壞，羞於就醫自行塞回，一用力卻又掉下。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

人也會孵蛋？南投一名年近80歲的陳姓阿嬤，總覺得下體卡著一顆肉色圓形物，顏色和形狀近似土雞蛋，害羞就醫「自己塞回去」一用力又掉下來嚇壞她。近日被家人發現她坐立難安、走路姿勢怪，就醫檢查發現是膀胱掉出陰道口外，由於阿嬤年邁，家屬不忍她動刀受苦，因此與醫師溝通後，使用陰道子宮托將膀胱維持適當位置。

收治案例的衛福部南投醫院指出，阿嬤下體卡了一顆「土雞蛋」，就醫安排內診時發現她骨盆腔脫垂，「膀胱都掉出陰道口外」了，為了避免老人家挨刀，醫師與病人家屬溝通後，使用陰道子宮托把膀胱維持適當位置，已改善脫垂狀況。

婦產科醫師黃子菲指出，陰道與膀胱和直腸靠著結締組織的支撐附著於骨盆腔中，只要是骨盆腔的器官往陰道外口移動，會造成不同程度的膨出，即為醫學上所稱「骨盆器官脫垂」。不同脫垂器官及嚴重度會連帶造成不同症狀，初期會有漏尿、頻尿、急尿，久站下腹部悶痛、解便困難等症狀；後期會解尿困難、便祕、脫出部位潰瘍、出血，甚至影響行動、反覆泌尿道感染。



▲南投醫院婦產科醫師黃子菲。（圖／南投醫院提供）

黃子菲解釋，女性會因懷孕、生產或是子宮切除手術等婦科外科手術，而影響骨盆支持系統，在多年的累積後，使得骨盆支撐結構變得脆弱，引發骨盆器官脫垂、慢性便秘或是尿失禁等問題。這類問題常見於各個年齡層與健康婦女身上，超過50歲的女性有過半數受到此困擾，且生產次數越多，風險也越高。

若發生此狀況，患者可接受手術、子宮托等治療方式使骨盆腔器官復位。此外，黃子菲也建議，女性每天可做3～4次的凱格爾運動（Kegel exercise），自發性收縮骨盆底肌肉，以強化肌肉力量，預防陰道鬆弛、尿失禁和感染。她也提醒骨盆腔器官脫垂問題，應積極就醫，尋求醫師協助，千萬別因發生部位較私密而羞於就醫，延誤治療而大大影響生活品質。