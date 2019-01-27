人妻偷情「那邊炸裂7cm」走路...湧泉式爆血！醫塞10條紗布看傻



▲一名人妻酒後亂性，竟造成下體裂傷長達7公分，就醫時不斷噴血。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

偷情竟偷到下體噴血送急診！高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑醫師分享，一名40歲已婚育有2子的OL，某次被同事邀請一起到夜店慶生狂嗨，竟被身旁男子撩到「暈船被帶出場」，與情夫進行到一半竟下體大出血，嚇得她摀住下體狂奔急診，檢查發現女子陰道裂傷長達7公分，「從陰道口裂到近子宮頸」，不斷噴血，塞了10條紗布緊急送開刀房麻醉下縫合，連醫師都嚇傻。

鄭丞傑指出，陰道撕裂傷一般發生於生產、性侵或異物插入，但因「偷情」而大出血情況實在少見。他回憶起該名OL，育有2子，與老公感情和睦，因為喝了酒，為一時追求刺激感而「上錯床」，但事發突然，過程中男子驚覺她下體出血，護送她到急診後趕緊開溜。「一個自然生產過2個小孩的，陰道不會太緊，又不是被性侵，而且她說潤滑度也夠，如果不是使用外力，傷勢不可能這麼嚴重，一條動脈一直噴血，用10條紗布塞滿，緊急送開刀房，否則血流超過半小時很可能喪命」。



▲由於下半身一條動脈破掉狂出血，醫師塞了10條塞布幫止血。（示意圖／Pixabay）

鄭丞傑說，由於全身麻醉需由家屬簽署同意書，但女子又擔心東窗事發，不斷哭著向醫師求救，而為了家庭和諧，他只好傳授「白色謊言教戰守則」，以下雨天過馬路，卻遇超長安全島懶得走到十字路口，錯誤示範從中間安全島跨過，一不小心腳滑導致下體跌在安全島護欄上而受傷出血為理由；再加上陰道縫合後外陰以紗布覆蓋，難以肉眼判斷傷勢，因此成功瞞過丈夫與家人。但事後返診時，女子對於自己的行為極度後悔，淚聲俱下感謝醫師相救：「你是我一輩子的恩人，我的婚姻可以保住，完全都是你的功勞，我一輩子再也不敢亂來了。」

針對陰道裂傷的形成，鄭丞傑也解釋，大多為生產、性侵或意外跌落被異物插入所造成，但生產時為預防傷口裂成不規則形狀，因此在此之前接生醫師會先幫忙剪開會陰，生產後再縫合；而傳統女性則會靠著「坐月子」將雙腳併攏待其自行癒合。他坦言，因為偷情而搞出的大裂傷較為少見，此案例也是執業生涯中看過因自願性行為造成下體撕裂傷最深、最恐怖的一位。



鄭丞傑開玩笑的說，「這是天意，她一次就碰到，很多人偷吃N次都沒事」！但他也懷疑，可能是男子在「處理」過程中，在弟弟上套上硬材質的羊眼圈，或是使用啤酒瓶、汽水瓶等容易刮傷下體的物品，否則要「裸槍」平整刮出長達7公分的傷口實在很難想像。他也呼籲民眾使用情趣用品要選擇材質良好，表面不尖銳且不易斷裂的產品，而且應該徴求對方同意才好。