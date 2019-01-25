跟比自己醜的人交往！他獨家曝光3大優點　60萬網笑翻：是真的



▲你也有和比自己醜的人交往的經歷嗎？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

想要交個相處起來賞心悅目，帶出門又讓你走路有風的另一半，許多人擇偶時會特別「挑顏質」，尤其在國、高中時期，少男少女們受到偶像劇影響，都希望長大後能和超正超帥的人交往，但長大後才發現現實好殘酷。知名Youtuber黃大謙在最新影片中分享「請你找一個比你醜的人交往」，並分析出3個讓網友無法反駁的理由，句句分析幽默又中肯，短短3天突破60萬人次觀看，網友笑翻激推「是真的」！

化身愛情小精靈的黃大謙，在影片中宣導重要的愛情觀念，他說，很多弟弟妹妹對愛情充滿不切實際幻想，天真的以為長大後能像偶像劇般醜男醜女大翻身，和顏質爆表的人交往，直到長大後才發現「沒有長得好看的人會跟我們交往，擇偶標準會一年一年往下修」。從高中時期希望另一半長得如偶像般好看，溫柔體貼。上了大學還單身，擇偶標準下修「長得比路人好看就好」。大學畢業後5年正式單身28年，條件只剩有五官跟四肢的正常人就好。

為了避免在浪費大把青春後才了解愛情真理，黃大謙推出「請你找一個比你醜的人交往」運動，有助於減少社會上單身閒置人口。此外，他還要向長得較好看的網友們講述「和醜人交往」你無法反駁的3大好處：





▲和比較醜的另一半出門，會讓眾人覺得你的內在美得讓人屏息。（圖／取自《黃大謙》Youtube，下同）



1.會顯得你比較好看

黃大謙指的並非外表，而是你和長得比較醜的人走在路上，路人見你會覺得你的內在「美得令人屏息」。想像自己是個正妹，和醜男手牽手散步，所有路人都會以一種「你好像做了某件善事的眼光看著你，讓你感覺你好像在偏鄉蓋了某所學校，幫助百位偏鄉學童就學一樣」。看見正妹＋醜男，或是帥哥＋醜女的搭配，每次出門彷彿一場公開的公益發表會，「這是我男友，他長得很醜，但是我不在乎，因為我是一個重視內在的好人」。



2.他不會劈腿

黃大謙在影片裡提到，「因為你已經是他在整片單身苦海中，唯一能抓的一塊浮木了」，他沒有其他選擇。即使劈腿也只能找到更醜的對象，因此真的不需要太難過。



▲分手原因就寫在對方臉上，所有人都不覺得是你的錯。

3.分手不是你的錯

情侶分手難免引起朋友們的關注，但和醜人交往，分手原因就寫在對方臉上。黃大謙說，就算是很常換伴侶的人，當你和他分手時，朋友的反應大概是「你怎麼又分手了，你每次感情都維持不過一個月，這次一定是你的問題。什麼叫做你要給我看他的照片？就算他長得很醜，你也不應該這樣，哇靠！哇！我完全可以理解你的決定」。過去和一般人分手，朋友總是錯愕不已，但和一個醜人分手，「大家都覺得喔～理由好像蠻充分的」。



黃大謙說，常聽到網友強調自己重視內在，若有「無聊帥哥vs.幽默醜男」一定選後者，讓他嗤之以鼻「假掰女」。但長大後他認為個性比長相更重要，真心喜歡一個人時，「就算他長得很醜，你的眼裡也只會看見，當你跟他在一起的時候度過的很多快樂的時刻。」若你看見他的小醜臉內心只有快樂情緒時，那就是真愛。但很多時候受到外界壓力，擔心另一半長相被親朋好友瞧不起，他認為，談戀愛時你的感受最重要，感受的幸福才最真實，「好看的東西就是容易被寵壞，所以我建議你從舊衣回收舖裡，挑一件舒服的舊衣服穿就好」。

幽默又中肯的分析讓網友笑翻，「我男友就真的比我醜，身邊朋友都問我為什麼喜歡他，還說我適合更帥的，可是我真的很愛他」、「公益發表會那段笑死XDDD 最後是在感性什麼啦哈哈哈﻿」、「OMG這是我聽過最棒的理論！」、「從頭笑到尾，卻不時的覺得中肯﻿」、「當身邊朋友對象越找越醜時，表示大家認真準備結婚了﻿ 」、「醜的能劈腿機率比帥的低」、「前面聽起來像是在唬爛 但後面怎麼愈來愈中肯、勵志呢﻿」、「就算他劈腿也只能找比較醜的人劈腿哈哈哈哈哈哈笑死」。

但也有網友反駁：「不行，唯獨一件事情我不能認同... 就是「醜得人不會劈腿」！ 我遇到一堆臭男人他馬的真的不好看 還瘋狂劈腿」、「醜的人也是很會劈腿的」、「相信我...長得很醜的還是會劈腿（切身之痛）」、「很醜的也會劈腿...而且還專挑那種小模等級的，真的讓我開始懷疑人生﻿」、「我找過一個我覺得很醜的，對方一副大暴牙，結果他劈腿的人多到數不過來」、「可是電視上看到的劈腿新聞，大部分都滿醜的」。